¿Asustada? Kim Kardashian pide ser soltera tras angustia emocional que le provoca Kanye West

Todo parece indicar que para Kim Kardashian el tema de su divorcio se ha convertido en más que un dolor de cabeza, y es que por más que lo intenta, simplemente no ha podido concluir dicho proceso legal.

Como se sabe, desde un principio más que polémica este divorcio causó preocupación pues en diversas ocasiones Kanye West ha cometido imprudencias con la finalidad de recuperar a la mayor de las Kardashian.

También puedes leer: Kim Kardashian se sincera y revela la razón por la que se divorció de Kanye West

Y respecto a lo anterior, ya es un hecho que la socialité no le dará otra oportunidad al rapero, pues se le ve muy feliz a lado de Dave Peterson, su nueva pareja.

Debido a que apuesta por una nueva vida, Kim está intentando por todos los medios divorciarse de Kanye, sin embargo, no ha tenido éxito a pesar de que en diversas ocasiones ha externado su preocupación ante las múltiples acciones que ha tenido su ex marido en contra de ella.

Por ejemplo, las acusaciones más recientes que West hizo en contra de Kim es que ella lo estaba alejando de sus hijos, que los había secuestrado e incluso aseguró que subía los pantallas de sus conversaciones privadas en donde claramente el novio actual de ella lo amenazaba.

Quizá te interese: Kim Kardashian reacciona a la relación amorosa entre Kanye West y Julia Fox

Ante esto a la socialicé no le quedó de otra que pedirle que parara el ataque público contra su novio, ya que podría correr peligro la vida de él. Sin embargo, el rapero ha hecho caso omiso de sus suplicas y ha continuado con la pelea mediática.

De un momento a otro el matrimonio terminó / Getty images

El portal TMZ, tuvo acceso a los documentos de divorcio, donde la empresaria de Skims, le pide al juez que la deje ser soltera nuevamente: “Deseo mucho estar divorciada”, y agregó que le ha pedido en reiteradas ocasiones a West que mantenga su proceso de divorcio en privado.

"Kanye ha estado poniendo un montón de información errónea con respecto a nuestros asuntos privados y la co-paternidad en las redes sociales, que ha creado una gran angustia emocional en mí”, parte de las declaraciones de Kardashian.

Te recomendamos: Kanye West pierde esperanzas con Kim Kardashian y es visto en una cita con otra mujer

Aunado a lo anterior, añadió en la petición de su separación que: “Aunque me gustaría que nuestro matrimonio hubiera tenido éxito, he llegado a la conclusión de que no hay manera de reparar nuestro matrimonio”, dijo y afirmó que: “Kanye no está de acuerdo, pero al menos parece que ha llegado a la conclusión de que quiero poner fin a nuestro matrimonio, aunque él no lo haga."

Por otro lado, mencionó que necesita divorciarse legalmente para poder pasar a otro ciclo en su vida, “poder empezar el proceso de curación y para que nuestra familia pueda empezar el proceso de curación y seguir adelante en este nuevo capítulo de nuestras vidas".

También puedes leer: ¡Seguirá insistiendo! Kanye West compra casa frente a la de Kim Kardashian