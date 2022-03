Ricardo Montaner se pronuncia ante pelea entre Residente y J Balvin

La polémica de Residente y J Balvin es cada vez más fuerte. Tras el lanzamiento de la canción "BZRP Music Sessions #49", donde el cantante puertorriqueño critica rotundamente al colombiano, la explicación de la letra, las referencias, los memes y las opiniones no han parado. Ahora, un artista más se une a la discusión: Ricardo Montaner.

Como un artista con varios años de experiencia y fama, Ricardo Montaner se considera un hombre maduro que sabe que lo peor que se puede hacer en la industria, es tener problemas con los demás. De esta manera, decidió emitir un comunicado a través de Twitter, tratando de generar una reconciliación entre ambos cantantes del género urbano.

La polémica canción de Residente contra J Balvin /

Montaner aseguró que aunque sus estilos e ideologías sean totalmente distintas, la industria musical tiene espacio para todos y no debería provocar altercados entre artistas tan talentosos. Especialmente, el mensaje iba dirigido a Residente, a quien lo invitó a limar asperezas con Balvin.

"He visto con tristeza como dos colegas(diferentes)se ensañan hasta sacarse sangre. Lo de mi querido Residente con mi querido J Balvin es un acto despiadado, una masacre innecesaria, una ironía, un despilfarro de talento en una causa sin razón", inicia el mensaje de Montaner.

"El éxito no es culpable de tus sin sabores,ni la rabia es excusa para tus errores , yo te invito residente a un abrazo enorme ,a José y a quienes para ti sean inferiores. No me culpes,no me cobres si algún día te encuentro,esto solo es un consejo de este cantante viejo...".