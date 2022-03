Mensaje de WhatsApp de un padre que se alejó de su hija se hace viral en redes

La historia retrata la vida de Daniela, una madre de 24 años, quien compartió la situación por la que atraviesa luego de que le pidió a su ex pareja que le dedicara atención a la hija que tienen en común.

A pesar del intento, Daniela no recibió la respuesta que esperaba, tan solo un mensaje de WhatsApp en donde el desentendimiento por parte del hombre era evidente.

El hombre dejó muy en claro la decisión y los motivos por los cuales no quería ser parte de la pequeña llamada Gala:

Millones de mujeres en todo el mundo se han enfrentado a esta situación / Internet

“Mira, yo no estoy preparado, no me sale, no sale de mí, no tengo iniciativa de ir a buscarla. Es muy loco, sí, pero prefiero decirlo y no boludear más. El tiempo pondrá todo en su lugar, hoy me pasa esto y estoy aquí. Por eso quería que lo sepas, porque eres la madre y no quiero jugar con Gala en ir a buscarla y después desaparecer, ¿entiendes?”.

El hombre está consciente de que algún día puede arrepentirse, pero aun así, prefirió hablar antes de sentirse forzado a estar con la niña y también con la madre.

“Es lo que me pasa, es lo que siento, el día de mañana me arrepentiré, lo sé, pero no quiero hacer algo que no salga de mí. Sufre Gala, sufro yo, no está cómoda, yo tampoco, es así, me pasa esto. Dirás ‘qué hdp, qué mal padre’. Sí, soy eso, prefiero mil veces ir con la verdad de lo que me pasa".

¿Crees que con un simple mensaje arregle todo? / Internet "No quiero líos, no quiero peleas. Si algún día nos cruzamos por alguna casualidad, no existo, no existimos, no quisiera llegar a que se arme un lío grande y terminar todo mal o con denuncias. Es lo que me pasa, la plata se la voy a seguir dando igual que siempre, chau”. Ante la respuesta del hombre, Daniela no pudo evitar compartir lo sucedido en sus redes sociales, y de inmediato recibió mensajes de apoyo de cientos de internautas. “Por experiencia con mi propio padre, créeme que esto te ayuda más a ti que a él, siempre y cuando pase lo que corresponda. Gala y tú se van a ahorrar muchísimo sufrimiento”, puso en su mensaje el hombre. También puedes leer: Estudio afirma que nos encaminamos hacia una humanidad infértil para 2045 Además, en un giro sorprendente de la situación, otra mujer que vio la historia contó que ella también tuvo un hijo con este mismo hombre y al parecer sucedió lo mismo, simplemente le dijo que no quería ser parte de la vida de su hijo. Quizá Daniela y Gala fueran abandonadas, pero estamos seguras de que es lo mejor que pudieron haber vivido, porque en realidad no necesitan de una persona que no tienen ningún sentimiento por ellas. Otra mujer vivió la misma situación / Internet