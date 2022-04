Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition, un RPG que puedes disfrutar de principio a fin

La serie Chrono es una de las más veneradas por los videojugadores y por la industria en general; si no lo sabes, Chrono Trigger, el primer juego de la serie lanzado para el Super Nintendo es considerado como uno de los mejores RPG de todos los tiempos y con justa razón, el famoso “Dream Team” se encargó de que fuera una aventura épica que sobreviviera la prueba del tiempo. Su secuela, llamada The Radical Dreamers, nunca salió de Japón pues solo se distribuyó en el Satellaview de Nintendo y no fue hasta el año 2000 que llegó la tercera entrega de esta saga al PlayStation.

Si bien, Chrono Cross ya no contó con la participación del Dream Team, el juego también es considerado como un excelente JRPG que tiene una base de fans muy leal que había estado pidiendo un remake o remasterización.

Al final, lo que nos tocó en este continente fue Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition una remasterización que si bien, gracias a Square-Enix trata de adaptarse a la tecnología actual, se queda corto tanto en opciones como contenido.

Brincando de una dimensión a otra

Primero hablemos del juego. Chrono Cross relata la historia de un joven llamado Serge y una jovencita intrépida de no muy buena reputación llamada Kid que se embarcan en una gran aventura para salvar al mundo.

Aunque la trama es un tanto compleja, en general la aventura se disfruta mucho aunque, por obvias razones, es necesario tener cierto conocimiento de Chrono Trigger para entender todos los detalles.

Algo que en su momento fue sumamente atractivo es que el juego te ofrecía la oportunidad de jugar hasta con 45 personajes, bueno, en realidad solo podías tener un equipo de tres, pero podías escoger entre 45 personajes diferentes, que en retrospectiva, probablemente no fue tan buena idea.

El sistema de combate no era malo, pero ya habíamos olvidado lo frustrante que podía llegar a ser la parte de los elementos en el campo de batalla. Fuera de los ataques tradicionales, cada personaje tenía una afinidad elemental y cada magia o item dejaba una “huella elemental” en el campo, así, por ejemplo, si logras que todo el campo sea de un mismo elemento, representado por un color, todos los poderes y magias de ese mismo elemento se vuelven más poderosas. La verdad que no era algo tan divertido.

A pesar de los detalles, Chrono Cross es un excelente RPG que vale la pena jugar, sobre todo si nunca lo jugaste en su versión original, ahora bien ¿Qué diferencias hay con la versión lanzada en el PlayStation?