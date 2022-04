Johnny Depp revela que Nicolas Cage fue el gran impulso para dedicarse a la actuación

Johnny Depp se encuentra atravesando una dura batalla contra su ex pareja, Amber Heard, pero ha decidido sobresaltar el lado positivo de su vida, y al momento de subir al podio, recordó cuando conoció a Nicolas Cage, y como ha sido parte fundamental de su carrera.

Y es que Depp no pudo evitar mencionar en sus declaraciones cómo llegó a transformarse en el artista que es hoy, dando una muy buena parte de los créditos a Cage, una de las celebridades más cercanas a él.

“Dijo que se convirtió en actor por accidente. Tocaba en bandas hasta que Cage lo animó a conocer a su agente, Eileen Feldman y dijo: ‘Haré cualquier cosa en este momento’”, citó Agnette Levy, quien comunica el minuto a minuto del juicio.

Johnny tocaba en bandas y tenía trabajos ocasionales que lo ayudaban a pagar las facturas mensuales, hasta que conoció a Cage, quien lo animó a reunirse con su agente para obtener una audición.

Esta decisión cambió la vida de Johnny por completo, pues conseguiría su primer papel en A Nightmare on Hell Street, para el que fue seleccionado el mismo día de la audición.

Hay que mencionar que ambos comenzaron su carrera en paralelo a principios de los años 80, y aunque Cage obtuvo un éxito mucho más veloz, obteniendo incluso un Premio Óscar, pero poco tiempo después, Depp supo ganarse el corazón de los fanáticos hasta establecerse como protagonista de algunos films de Tim Burton que se posicionó como figura de Hollywood.

El papel más destacado de Depp fue el de Capitán Jack Sparrow en la franquicia de Disney Piratas del Caribe, en la que apareció en las cinco entregas.

Cabe mencionar que en su momento, Nicolas también mencionó que fue él quien empujó a Deep al campo de la actuación: "Éramos buenos amigos, y jugábamos al Monopoly, y él estaba ganando una partida, y yo le estaba observando y le dije: '¿Por qué no intentas actuar? "Él quería ser músico en ese momento, y me dijo: 'No, no puedo actuar'. Yo le dije: 'Creo que puedes actuar'. Así que le envié a reunirse con mi agente. Ella lo envió a su primera audición, que era Una pesadilla en Elm Street. Consiguió el papel ese día. Las sensaciones de la noche a la mañana no ocurren. Pero a él le pasó".

