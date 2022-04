Johnny Depp rechaza regresar a Piratas del Caribe 6

Durante el interrogatorio, el abogado de Heard, Ben Rottenborn, preguntó a Depp: "Si Disney viniera a ti con 300 millones de dólares y un millón de alpacas, ¿nada en esta tierra te haría volver a trabajar con Disney en una película de Piratas del Caribe? ¿Correcto?", a lo que Depp respondió: "Eso es cierto".

La confesión de Depp se produjo durante el interrogatorio en el juicio por difamación contra su ex esposa Amber Heard, a quien Depp está demandando por 50 millones de dólares, después de confesar que ha perjudicado enormemente su carrera, costándole el papel de Jack Sparrow en Piratas del Caribe 6, pues Disney tomó la decisión de bloquear su regreso a cualquier proyecto futuro.

Imagen / Getty Images

"Sería un verdadero simplón si no pensara que hubo un efecto en mi carrera basado en las palabras de la Sra. Heard, independientemente de que mencionaran mi nombre o no", dijo Depp, añadiendo que cree que su carrera estaba "acabada" desde "el segundo en que se hicieron las acusaciones contra mí".

Depp explicó en su testimonio que, a pesar de que Disney mantuvo la imagen de Jack Sparrow en todas las vías de la franquicia, él mismo fue cortado. "No quitaron a mi personaje de las atracciones. No dejaron de vender muñecos del capitán Jack Sparrow. No dejaron de vender nada. Simplemente no querían que hubiera algo detrás de mí que encontraran", dijo.