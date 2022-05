Joven de 19 años le pide matrimonio a su novia de 76

Recientemente, en las redes sociales circuló una noticia que sorprendió a más de uno, y es que un joven de tan solo 19 años decidió proponerle matrimonio a su novia de 76.

Con lo anterior, la esperanza definitivamente se abre para muchos, y es que con la historia que te contaremos a continuación podríamos decir con toda confianza que “el amor no tiene edad”.

Y es que resulta que el italiano Giuseppe D’Anna, de 19 años, y su novia, de 76 años, sorprendieron a los internautas al compartir un video donde él le propone matrimonio.

“Nuestra promesa” es el nombre de este clip que se puede encontrar en la cuenta que utiliza la pareja para compartir sus muestras de afecto, @Milina_Gatta.

Además, en la grabación, que al momento acumula 22.5 millones de visualizaciones, aparecen imágenes del anillo de compromiso con las siguientes frases: “Un diamante es para siempre” y “Esto es solo el principio de una larga serie”.

Cabe señalar que a pesar del amor que se profesan, varios comentarios negativos por parte de los internautas, como por ejemplo: “El dinero no tiene edad”, “¿De cuántos millones estamos hablando?”, "No me va a tragar la pobreza, voy a hacer lo que tenga que hacer para estar bien", “La visa lo puede todo” y “El amor de mi vida aún no nace”.

Finalmente y algo que llamó la atención de muchos es que una usuaria medio los ánimos de la publicación al momento de escribir: “En el amor no hay edad, hay que vivir sin juzgar”.

