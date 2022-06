realme buds Q2s, bonito diseño, buen rendimiento de la batería y algunos secretos

El problema de los realme buds Q2s es la falta de potencia, porque la calidad ahí está. Al ponerte los audífonos y subir el volumen, te das cuenta de que el audio está ahí, solo que parece distante, así que tu única alternativa es tratar de subir el volumen, como lo haría cualquier persona, para escuchar mejor, pero tampoco funciona y la calidad de la música no mejora. Después de un rato el producto termina por decepcionarte y te hace preguntar ¿dónde quedó la calidad?

Si te pones los audífonos y los presionas contra tu odio, la calidad del audio mejora considerablemente, así ya puedes escuchar tu música con mayor claridad, te das cuenta que los bajos y los agudos si fueron invitados e incluso, si pruebas algo que tenga sonido Dolby Atmos hasta podrás experimentar ese audio envolvente que tanto presumen.

En algunos casos necesitará “ajustar” los audífonos demasiado pegados al canal auditivo, lo que puede resultar incómodo e incluso, hasta lastimar un poco. Hay casos en los que el usuario no tiene que pegar tanto los audífonos y tiene una buena experiencia, pero el hecho de que tengas que estar haciendo este tipo de “ajustes”, deja ver que aún queda mucho por hacer para mejorar y trabajar en un diseño que sea más universal.

Conclusión

En general, los realme buds Q2s son unos buenos audífonos que cumplen con lo que prometen, sin embargo, la única forma de saber si tendrás problemas o no con el ajuste es probarlos, que no es tan fácil. Si ya estás acostumbrado a este tipo inconvenientes y no te molesta, adelante, son una buena recomendación, sobre todo si ya tienes un teléfono de realme, por el contrario, si lo tuyo es solo ponerte audífonos y disfrutar, entonces tal vez quieras buscar alguna otra opción.

Calificación: 7.5