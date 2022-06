Moto G52: un excelente contendiente en la gama media

A menos de un año de lanzar su línea Moto G anterior, Motorola vuelve a refrescar su segmento medio y de entrada con nuevos smartphones. El primero de éstos es el Moto G52. Este dispositivo llega a poner una vara muy alta al resto de su línea, ya que incluye una serie de características ganadoras a un excelente precio.

Especificaciones

Pantalla 6.6” pOLED Full HD+ a 90Hz

Procesador Qualcomm Snapdragon 680

4GB de RAM

256GB de almacenamiento

Cámaras traseras 50 MP + 2MP Macro + 8MP gran angular / Sensor de profundidad

Cámara frontal 16 MP

Lector de huellas digitales lateral

Batería de 5,000mAh

Carga rápida 33W

Android 12 + My UX

Sonido Dolby Atmos

Diseño y desempeño

Desgraciadamente, aquí no cambia demasiado para el Moto G52. El rectángulo de esquinas bordeadas con un dorso reluciente se ha vuelto el lenguaje de diseño de esta línea desde su quinta generación. Sería difícil identificarlo en una mesa con varios modelos recientes de Motorola. Eso no quiere decir que sea poco amigable a la vista, pero definitivamente no innova en ningún sentido. Es prácticamente idéntico a su predecesor. Pero, así como el diseño no ha cambiado, afortunadamente el buen desempeño tampoco. Tenemos un equipo capaz de llevar tu jornada sin complicaciones. Su capa de Android es de las más sencillas, pero eficaces. Y con un procesador de la línea 600 de Qualcomm, combinado con una gran batería; tienes un celular capaz de pasar 2 días sin acercarse al cargador. E incluso cuando lo necesites, su carga rápida de 33W lo llenará por completo en poco menos de una hora. Un verdadero campeón en el desempeño energético. Y todo esto con una tasa de actualización de 90Hz dinámica. También hacemos especial mención a su gran capacidad de almacenamiento, y nos alegra pensar que la gama media ya se entra formalmente a los 256GB. Quizá su único pecado es carecer de antena 5G como su anterior entrega, pero dado que esta red aún está en etapas prematuras; es algo que se perdona fácil.