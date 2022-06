Khloé Kardashian apuesta por un look más natural y sin implantes, mira las fotos

Durante el evento Hulu For Your Consideration Khloé Kardashian asistió para promocionar el reality “The Kardashians” con un increíble jumpsuit blanco con el que lucía súper elegante, pero sus glúteos se robaron las miradas.

Claro qe no es la primera vez que su espectacular cuerpo se lleva toda la atención, pero esta vez fue diferente, pues atrás quedó el voluptuoso trasero y ahora se ve más delgada y natural.

Internautas aseguran que la empresaria se sumó a la tendencia de un cuerpo más natural y sin tantas curvas y le dijo adiós a sus implantes.

Aquí las pruebas del radical cambio.

Antes