Belinda sorprende con atrevida lencería

Después de toda la polémica que causó el rompimiento de Belinda y Christian Nodal, la artista decidió retomar su carrera como actriz y cantante e ignorar los escándalos además de mostrar su versión más atrevida.

Lee también: Belinda abre su corazón y confiesa que su sueño era casarse

Esta vez encendió las redes sociales al compartir unas fotografías donde luce vestida de conejitas con un atrevido y sensual conjunto de encaje.

Las imágenes muestran a la actriz de “Bienvenidos a Edén” en lencería y un tipo antifaz con unas orejas de conejita.

Las fotografías tienen más de 370 mil me gusta y siguen subiendo, en los comentarios sus fieles seguidores no hacen más que enaltecer la belleza de la también cantante, “¿Dónde me tatúo?”, “Me caso”, “Ahora sí te pasaste de bellísima”, “Insuperable”, “Bonita”, “Eres perfecta”, “Demasiado espectacular”, “Única”, “Diosa”, “Me encantas”, “Más hermosa que nunca”, son algunos de los comentarios.

Recientemente la intérprete de “Las 12” se presentó en un evento de la comunidad LGBTQ+ en Madrid y protagonizó un beso de tres junto a las españolas Lola Rodríguez y la drag queen Valentina.