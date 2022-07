Danna Paola preocupa a sus seguidores tras reciente pérdida de peso

Todos sabemos del gran talento y belleza que posee Danna Paola, de su larga trayectoria y de todo el esfuerzo que ha hecho en su carrera profesional para llegar hasta donde está.

Y aunque la mayoría de las veces el tema de conversación en torno a ella gira alrededor de la música o la actuación, lo cierto es que ha habido ocasiones en donde su cuerpo es el foco de atención de las redes sociales.

A lo anterior nos referimos a que la cantante ha sido fuertemente criticada por la pérdida de peso que ha tenido en los últimos meses, de hecho, ha habido quienes aseguran que su aspecto no es nada favorecedor, comparándolo con cómo se veía en el pasado.

Por otra parte, existen seguidores que le han dejado comentarios de apoyo, y tan solo le piden que reconsidere la pérdida de peso, mientras que otros se mantienen positivos y aseguran que se ve bien con la forma en que luce.

Cabe señalar que las alarmas en torno a su alimentación surgieron luego de su aparición en los Premios Juventud, al lucir un vestido de transparencias.

Al respecto de lo que se dijo de ella y los problemas alimenticios en una revista, Danna rompió el silencio y habló sobre el tema asegurando que nadie tiene derecho a hablar de los cuerpos de los demás, afirmando que se encontraba en perfecto estado físico.

“Entre más apoyemos en dejar de hablar de los cuerpos y opinar [...] porque a mi también me han ofendido muchísimo diciendo que ahora estoy super flaca y la verdad es que estoy sana, estoy bien", afirmó.

¿Danna Paola tiene problemas alimenticios?

A pesar de las declaraciones brindadas por la cantante de “Sodio”, la revista TV Notas, lanzó un artículo señalando que fuentes cercanas a Danna Paola afirmaron que la famosa sufre de problemas alimenticios.

Y, es que de acuerdo con el medio de comunicación Danna habría perdido alrededor de 15 kilos en menos de un año. Destacando que dichas fuentes recalcaron que en los Premios Juventud la cantante sufrió mareos constantes, así como también la escucharon vomitar en ciertas ocasiones.

“Danna está enferma; nosotros que estamos cerca de ella, hemos escuchado cómo vomita después comer o de repente realiza dietas extremas que la han hecho desmayarse un par de ocasiones; a veces come solo una manzana y lechuga. Su pérdida de peso no se debe a ejercicio ni a una dieta sana, por eso se ve flaca, pero no saludable”, recalcó la fuente a TV Notas.

