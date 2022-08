Demi Lovato regresa al pronombre 'ella' a un año de declararse persona 'no binaria'

Demi Lovato se ha declarado gran defensora de la comunidad LGBTIQ+, y tras declararse persona de genero “no binario” hace tan solo un año, la cantante ha manifestado su deseo de volver a utilizar los pronombres "ellos/ellas".

Fue durante una entrevista en el "Spout Podcast" que Lovato confesó que ha decidido adoptar de nuevo estos pronombres, y explico que la decisión detrás del este cambio es que ahora es "una persona tan fluida".

”De hecho, he adoptado los pronombres de ella/él de nuevo. Soy una persona tan fluida que realmente no ... Sentí que, especialmente el año pasado, mi energía estaba equilibrada en mi energía masculina y femenina,

Además, aseguró que esta decisión de cambiar sus pronombres es por que, ahora siente más “equilibraba en su energía masculina y femenina”.

“Cuando me enfrentaba a la opción de entrar en un baño y decía 'mujeres' y 'hombres', no sentía que hubiera un baño para mí porque no me sentía necesariamente como una mujer. No me sentía como un hombre. Sólo me sentía como un humano”, añadió la cantante de "Cool for the Summer".

La decisión de Demi de cambiar sus pronombres, después de haber sido hiperfeminizada como estrella adolescente en Disney Channel, catalizó los debates sobre la identidad de género, y aseguró que a elección de identificarse con los pronombres "ellos/ellas" en un momento dado, para ella, se trataba de "sentirse humana en su núcleo".

“Recientemente, me he sentido más femenina, y por eso he vuelto a adoptar 'ella/ellos', Pero creo que lo importante es que nadie es perfecto. Todo el mundo se equivoca con los pronombres en algún momento, y especialmente cuando la gente está aprendiendo. Se trata de respeto”, finalizó Lovato.

Su transición

Fue en julio de 2021 cuando Demi aseguró que cambiar sus pronombres había sido un cambio "grande" para ella: "Si me confundes de género - Está bien", escribió la estrella del pop en un post ahora borrado. "¡Accidentalmente me equivoco de género a veces! Es una gran transición cambiar los pronombres que he usado para mí toda mi vida. Y es difícil de recordar a veces!".

Every day we wake up, we are given another opportunity & chance to be who we want & wish to be. I’ve spent the majority of my life growing in front of all of you… you’ve seen the good, the bad, & everything in between. pic.twitter.com/HSBcfmNruo — Demi Lovato (@ddlovato) May 19, 2021

Y tan solo 2 meses antes, la cantante y actriz subió un breve vídeo en el que anunciaba que se identificaba como persona no binaria y que utilizaría los pronombres ellos/ellas. Para muchos, Demi Lovato fue una de las primeras artistas en utilizar abiertamente los pronombres "ellos/ellas" e identificarse como no binaria, y desde entonces, otros músicos como Lil Uzi Vert han revelado que también prefieren los pronombres they/them.