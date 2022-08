Madre de Belinda opina sobre la supuesta relación de su hija con Jared Leto

A pesar de que ya han pasado algunos días, Belinda sigue dando de que hablar en las redes sociales, esta vez no por el rompimiento amoroso que tuvo con Christian Nodal hace unos meses, sino porque al parecer ya le dio vuelta de página a la situación y podría estar dándose una oportunidad con el famoso actor Jared Leto.

Lo anterior se confirmaría luego de que ambos compartieron en sus respectivos Instagrams los momentos que vivieron juntos mientras se encontraban de vacaciones en las playas de Italia.

Por supuesto que las imágenes y videos que salieron al respecto de inmediato causaron emoción en los fans de Belinda, al punto de que la felicitaron por haber se dado el tiempo de sanar y de darse una nueva oportunidad para conocer a más personas.

Cabe mencionar que una de las personas más importantes en la vida de la cantante es su mamá, Belinda Schull, pues no solo ha estado presente desde los inicios de la carrera profesional de su hija, sino que ha sido la salvación de Beli cuando a ella le rompen el corazón.

Un claro ejemplo de lo anterior, fue que a semanas de que Nodal diera por terminada la relación, la señora Belinda salió a defender a su hija a través de Twitter y llamó “naco” al intérprete de “Botella tras botella”.

Fue claro que a muchos no agradó su comentario, mucho menos al mismísimo Christian, quien al parecer se vengó compartiendo una de las razones por las que le habría puesto fin al compromiso que tenía con la ojiverde.

Ahora que ha pasado el tiempo y las cosas mejoran poco a poco para la expareja, Belinda Schull ha generado polémica en la red, luego de que opinara acerca de la supuesta relación que mantiene su hija con el actor Jared Leto.

Por el mensaje que reveló, al parecer esta feliz con la compañía que tiene su hija en este momento, tanto así que compartió un video en donde Belinda se divierte junto al famoso actor, mientras se lanzaban de una montaña hacia el mar. Las imágenes estaban acompañadas de la canción de Beli ‘Si tú me llamas’.

En el video, aparece parte de la letra de la canción, que dice: “Si tú me miras me pierdo como arena en el desierto y si tú me llamas por ti me subiría a la pirámide más alta”.

Esto fue interpretado por los usuarios de redes sociales, como una señal de que la madre de Belinda apoya su relación con Jared Leto.

