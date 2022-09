Caleb McLaughlin, actor de Stranger Things denuncia por racismo al fandom del programa

Caleb McLaughlin se ha convertido en la tendencia de las redes sociales, esta vez al denunciar de manera pública que sufrió de intolerancia y racismo dentro del fandom de Stranger Things, luego de que lo trataran diferente porque su piel es de color.

Cabe señalar que la famosa producción de Netflix, hasta el momento cuenta con las participaciones de Caleb McLaughlin, Noah Schnapp, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo y Millie Bobby Brown.

Cuando empezaron todos ellos llamaron la atención, pues dieron un salto a la fama cuando tenían entre 10 y 14 años.

Debido al éxito, la mayoría del elenco ha tenido que asistir a Comic Cons en todo el mundo y al mismo tiempo sobrellevar la presión que conlleva ser una figura pública en las redes sociales.

Hacemos referencia a lo anterior, ya que Caleb a diferencia de los otros actores no ha recibido tanto amor, pues por lo que contó hace poco, se ha sentido rechazado por su color de piel.

Además de lo anterior, el actor siente que a pesar de que ha tenido un papel muy recurrente dentro de las cuatro temporadas de Stranger Things, no tiene el mismo apoyo de los espectadores, tan es así que no cuenta con la misma cantidad de seguidores que los demás tienen.

Justo por eso, la estrella decidió compartir lo que siente durante una aparición en Heroes Comic Con en Bélgica, donde admitió que el trato que recibió en comparación con Noah, Finn, Gaten y Millie lo “afectó” “mucho” cuando era más joven.

Caleb también recordó el momento en que sus padres le dijeron que era “el menos favorito” y que tenía menos seguidores porque era el “niño negro” del programa.

“Mi primera Comic Com, algunas personas no se pararon en mi línea porque yo era negro”, explicó Caleb durante la sesión de preguntas y respuestas en vivo. “Algunas personas me dijeron: ‘Oh, no quería estar en la fila porque fuiste malo con Eleven’, incluso ahora algunas personas no me siguen o no me apoyan porque soy negro”.

“A veces en el extranjero, sentirás el racismo”, continuó. “Sentirás la intolerancia y, a veces, es difícil hablar de ello y que la gente lo entienda”.

“Cuando era más joven, definitivamente me afectó mucho porque, esta es una conversación profunda en este momento, estás como: ‘¿Por qué soy el menos favorito? ¿La menor cantidad de seguidores? Estoy en el mismo programa que todos los de la temporada 1”, dijo Caleb.

A pesar de eso, Caleb se niega a rebajarse al nivel de las personas racistas, pues asegura que: “Es por eso que, con mi plataforma, voy a difundir positividad y amor porque no estoy devolviendo el odio a las personas que me odian a mí”.

