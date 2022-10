“Me siento rara, incómoda”: YosStop asegura que no había pensado en ser madre

Josseline Hoffman, mejor conocida como YosStop ha dado de que hablar en las últimas horas debido a la opinión que tiene acerca de ella misma mientras está embarazada.

Y es que recientemente, compartió en una entrevista cómo es que se siente a poco tiempo de recibir a su bebé. Algo que ha llamado la atención de muchos es que ella dijo que “aún no se estabiliza y que se siente rara e incómoda”.

Aunado a lo anterior, la influencer aseguró que nunca quiso ser mamá y que su embarazo “no fue planeado” y que se “aterró“ cuando se enteró que sería madre.

Sus revelaciones personales las hizo durante una entrevista con el youtuber Pablo Agustín, “nunca quise ser mamá, no fue planeado, no me puse contenta; me dio mucho miedo, pero estaba abierta a lo que podía suceder y se lo dejé al universo”.

Por otra parte, la youtuber se dijo ansiosa con el nacimiento de Amyra, el cual se dará a finales de octubre, pues ya la quiere conocer, aunque, reafirmó que no se ha podido estabilizar.

“Ya la quiero conocer, pasar el parto, posparto, la lactancia y todo eso de lo que te meten muchísimo miedo… Siento que con todo esto que está viviendo mi cuerpo no me he podido estabilizar; me siento rara, incómoda, ya no duermo bien”.

Cebe señalar que fue en mayo, que YosStop dio a conocer que estaba embarazada en un video que subió en redes sociales en el que aceptó que ser mamá no estaba en sus planes.

“Honestamente, no lo esperaba y el universo nos sorprendió con la noticia. ¿Estoy embarazada? No lo buscábamos, pero sucedió. La vida es tan maravillosa que así funciona y es perfecta. Hoy quiero decirte, almita en mi interior, que me asusté mucho cuando me enteré de tu nueva existencia y el miedo de todo lo que puede pasar…”

