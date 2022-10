Moto G62 5G: un smartphone cuyo precio es bajo, pero no su calidad

A veces, un smartphone no llega a sorprendernos con características de lujo. Pero, en un análisis más balanceado, nos percatamos de que cumple todos sus objetivos de forma efectiva. Esto describe perfectamente al Moto G42. En papel, no estamos ante ningún equipo insignia. Pero considerando su bajo costo y lo bien que logra la mayoría de sus características, estamos frente a una sólida opción para quienes no tienen un presupuesto elevado y buscan un teléfono que cumple.

Especificaciones

Pantalla 6.4”, Full HD+ a 120Hz

Sonido Estéreo Dolby Atmos

Snapdragon 680 Ocho Nucleos (OctaCore)

Ocho Nucleos (OctaCore) 4GB de RAM

128GB de almacenamiento

Cámaras traseras 50MP + 8MP (gran angular & profundidad) + 2MP (macro)

Cámara frontal 16MP

Lector de huellas digitales en lateral

Batería de 5,000mAh con carga rápida

Android 12

Diseño y desempeño

Es curioso que el Moto G42 tenga un diseño que parece más premium que el de sus hermanos mayores. Con una carcasa mate un poco más cuadrada y un módulo cámara protuberante. Nos recuerda la versión estándar del Motorola Edge 20.

El desempeño es igual de bueno que el resto de la línea: maneja tus redes, videollamadas, videos y chats sin contratiempos. Al tener un procesador menos potente que los otros modelos de esta serie, combinado con la batería más grande, perder poder es algo de lo que nunca tendrás que preocuparte. Quizá su único pecado en este apartado es el lector de huellas digitales, que requiere de más de una lectura para funcionar correctamente.