4 razones para jugar The Last of Us Part 1

Después de que Naughty Dog lanzara el exitoso The Last of Us Part 2 hace 2 años, los desarrolladores decidieron readaptar la aventura de Joel y Ellie lanzada originalmente para PlayStation 3, pero ahora en consolas de nueva generación. Por ello, aquí te traemos 4 razones por las que vale la pena visitar nuevamente The Last of Us Part 1.

Mejoras visuales importantes – Los infectados se ven más tenebrosos que nunca

Gracias a las prestaciones que posee la PlayStation 5, los gráficos de The Last Of Us Part 1 se ven mejor que nunca, con acabados en las texturas más finos en personajes y escenarios, así como una mejor iluminación que permite más visibilidad y apreciación al detalle, algo que también beneficia al gameplay cuando visitamos lugares obscuros, lo que nos permite identificar mejor las coberturas y a los enemigos.

A diferencia de The Last of Us Remastered (una edición mejorada del título original pero para PlayStation 4), el título The Last of Us Part 1 (llamado así para conservar la esencia de la parte 2), se aprecian mejor el uso de las partículas como el fuego, la tierra, el agua o la luz, que brindan una mejor ambientación a los combates y la exploración.