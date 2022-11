Alienware X15 R2: el lujo absoluto de las laptops Gamer

En juegos en línea, a sus características predeterminadas, nos arroja altas tasas de cuadros por segundo. Esto te permite jugar con mayor precisión y fácilmente puede obtener aún mayor rendimiento con un par de ajustes.

En cuanto a las experiencias de un solo jugador, God of War se maneja como mantequilla. Incluso sin el apoyo de la tecnología DLSS de NVIDIA, estamos cerca de los 60fps en Ultra. Gracias a estas características de las tarjetas NVIDIA, podemos superar la barrera de lo 60 sin perder calidad de forma notable. Mismo caso con Guardians of the Galaxy, donde combinando Ray Tracing con DLSS, obtenemos un juego visualmente impresionante y arriba de los 60 cuadros.