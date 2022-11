Vivo V25 Pro, un equipo con toda la sensación premium

Dentro de las múltiples opciones que tenemos para elegir un buen smartphone, ¿cómo saber cuál es la mejor opción entre tantas marcas y modelos? En esta ocasión analizamos el Vivo V25 Pro, un equipo que busca darse a notar con prestaciones muy interesantes, por ello, aquí te contamos si vale la pena este nuevo gadget la compañía con sede en China que este año es patrocinador oficial del Mundial de fútbol.

¿Realmente nos espera una sensación de gama alta?

El Vivo V25 Pro cuenta con características que, en papel, suenan prometedoras, y que más adelante iremos contando si realmente son así en el desempeño cotidiano y con tareas más exigentes.

Procesador MediaTek Dimensity 1300

12 GB de memoria RAM y 256 GB de almacenamiento interno

Sistema Operativo Android 12 con personalización Funtouch OS 12

con personalización Pantalla curva de 6.56 pulgadas AMOLED con 120 hz de tasa de refresco

Entrada USB C para carga y auriculares alámbricos (no cuenta con entrada 3.5 mm)

Reconocimiento facial y lector de huellas integrado en pantalla

4830 mAh de capacidad en batería y 66 W de carga rápida

Podemos comentar que el rendimiento del equipo ha sido estupendo, sin problemas de ralentización con poco más de 12 aplicaciones abiertas en segundo plano, incluyendo redes sociales como Facebook, Instagram, WhatsApp o Twitter, mientras también se reproducía música de Spotify, y de vez en cuando el uso de la vista miniatura en YouTube y Netflix.

De hecho, logramos evaluarlo con la red 5G de Londres con una sim local y nos dio resultados increíbles al momento de hacer streaming sin tener ningún tipo de contratiempos.

Gracias a la calidad de la pantalla AMOLED, y la tasa de refresco de 120 hz, es grato consumir contenidos multimedia en general, como videos de TikTok, YouTube, navegación en páginas web o redes sociales, e incluso en videojuegos, por lo que para aquellos que utilizan principalmente el equipo para estas actividades, les encantará el desempeño.

El comportamiento del Vivo V25 Pro en videojuegos es bueno, logrando ejecutar sin problemas títulos demandantes en alta calidad y rendimiento intermedio casi llegando a alto en Apex Legends Mobile, Genshin Impact, Tower of Fantasy, Call of Duty Mobile, PUBG y Free Fire Max. Por lo que juegos más sencillos como Clash Royale, Pokémon Go, Crash Bandicoot on the Run o Candy Crush no son problema, por lo que, acompañado de las configuraciones de la pantalla, hace que la experiencia gaming sea muy completa.