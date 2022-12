La franquicia de los juegos de LEGO desarrollado por TT Games comenzó hace 17 años con la llegada de LEGO Star Wars The Video Game, tomando la trilogía precuela que en esa época iba terminando para traer una experiencia de juego particular y llena de un humor muy especial. Los años pasaron y tanto la trilogía original, como The Force Awakens, el primer episodio de la trilogía más reciente, recibieron este mismo tratamiento, llevando a los fans de los bloques a una galaxia muy muy lejana.

Sin embargo, los juegos de LEGO fueron evolucionando desde este primer título de LEGO Star Wars y era algo que se veía con la versión de The Force Awakens. Ahora con las tres trilogías finalmente terminadas y el poder de las consolas de nueva generación, un salto al hiperespacio es el que se esperaba. A principios de este año, finalmente la promesa de TT Games se cumplió y llego LEGO Star Wars: The Skywalker Saga, un título que además de reunir las tres trilogías de Star Wars en un sólo juego, le daba esa capa de pintura nueva al trabajo previamente realizado con las trilogía original y precuela, modernizando completamente todo a los estándares de los juegos de LEGO más actuales. Esto le ha valido ser considerado uno de los títulos familiares en The Game Awards y ahora, una nueva versión acaba de ser estrenada.

Para aquellos que quieran leer nuestra reseña original y más detallada de LEGO Star Wars: The Skywalker Saga Galactic Edition, pueden revisarla aquí. Por lo pronto, daremos por aquí un pequeño repaso de lo que trae el juego y esta versión.

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga Galactic Edition, para los que estén interesados, es un juego que mezcla la famosa franquicia espacial creada por George Lucas con los muy famosos bloques de construcción de LEGO. Se trata de un título de acción y resolución de rompecabezas sencillo, donde recorremos las 9 películas de Star Wars con un toque de humor y acción que se han vuelto muy particulares en estas entregas. En esta versión, podemos recorrer escenarios más grandes y menos lineales que antes, pudiendo perdernos en las calles de Mos Eisley, visitar el templo Jedi en Coruscant, pasear por Dagobah y otros distintos planetas de la saga de Star Wars. A lo largo de los niveles también iremos encontrando pequeñas piezas escondidas que nos permitirán aumentar las habilidades de nuestros personajes, y al mismo tiempo, regresar en el modo de juego libre con personajes nuevos que, aunque no son parte del momento canónico de la historia, nos ayudarán a desbloquear caminos y encontrar más secretos.

¿Qué ofrece LEGO Star Wars: The Skywalker Saga Galactic Edition? Para aquellos que están prestando atención, se han de preguntar por qué llega un título nuevo, siendo que ya salió uno a principios de año. La respuesta es muy sencilla, contenido descargable extra. A lo largo de este año, y como una manera de complementar y darle vida al juego, TT Games fue liberando nuevas mini figs de personajes de las series o películas spin off de Star Wars que han salido en los últimos años. Desde películas como Rogue One o Solo, a series como The Mandalorian, Clone Wars o hasta el especial de vacaciones de Star Wars, son los diferentes puntos fuera de las trilogías de donde llegarán estos personajes para usarlos durante el juego. Si alguna vez quisiste ver juntos a Obi-Wan, Cassian Andor y Ahsoka Tano en Naboo, esta es la oportunidad. Conclusión LEGO Star Wars: The Skywalker Saga Galactic Edition, termina por reunir muchas de las figuras que fueron apareciendo a lo largo de este año como contenido extra. Aunque sería bueno que TT Games hubiera añadido más capítulos o pequeñas aventuras, basadas en estas figuras, la presencia de personajes de The Bad Batch, The Mandalorian o Rogue One habla de la importancia que tienen dentro de la saga Skywalker. Si no tuviste la oportunidad de conseguir la versión base a principios de año, esta es la entrega definitiva con todo lo que un fan de la franquicia necesita. Calificación 8.5 Por Gabriel Huerta It’s time to get Galactic! Enjoy 6 new character packs with the all-new LEGO Star Wars: The Skywalker Saga - Galactic Edition. #LEGOStarWarsGame pic.twitter.com/QZrWtDAFUG — Lucasfilm Games (@LucasfilmGames) November 1, 2022