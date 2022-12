Joven causa controversia al decir que es "demasiado linda" para ir a trabajar

En la actualidad, hay mujeres que de plano aseguran que ellas “no nacieron para trabajar”. Tanto así que hace un par de semanas se hicieron virales en TikTok, grabaciones cortas en donde algunas mujeres aparecen bailando e imitando una voz de fondo que dice “Necesito alguien que me mantenga, es que no me gusta trabajar”.

Relacionado a lo anterior, el día de hoy te contaremos la historia de una joven, que fuera del trend de TikTok, aseguró que a ella, en serio “no le gusta trabajar”.

Se trata de una joven tiktoker canadiense que causó controversia los últimos días en las redes sociales, luego de que en uno de sus videos afirmara a sus seguidores que ella era ‘demasiado linda’ para tener que trabajar todos los días y levantarse a la seis de la mañana.

En el video que posteriormente fue eliminado de su cuenta, la joven identificada como Lucy Welcher, argumentó a los usuarios de la red social que ella no quería trabajar por el resto de su vida.

“No quiero trabajar el resto de mi vida. ¿Parece que quiero levantarme a las 6 de la mañana todos los malditos días durante los próximos 60 años?’.. ¡No! ¡Soy demasiado linda para eso!”.

Como era de esperarse, la polémica declaración de la joven se viralizó, juntando más 700 mil reproducciones y miles de comentarios en donde las opiniones se dividían, mientras había personas que lo tomaron como un broma, hubo gente que reprobó los argumentos de la joven.

Se retracta

Luego de miles de críticas a Lucy no le quedó de otra que retractarse de lo que había dicho, de hecho, hasta borró el video y mencionó que solo había sido una broma.

Además de lo anterior, la joven intentó justificar lo que había dicho diciendo que tenía un trabajo y que recientemente, había sido ascendida.

“Estoy comenzando una nueva posición en mi trabajo hoy, así que en lugar de doblar toallas, voy a estar en el escritorio. Estoy muy nerviosa por comenzar en el escritorio, porque aunque puedo lucir muy guapa, inteligente y talentosa, en realidad no soy inteligente en absoluto”, admitió.