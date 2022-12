Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection, un pack con todo el Turtle Power

Digital Eclipse se ha superado a sí mismo al recrear una experiencia auténtica que se remonta a los días en que los juegos de arcade eran los reyes, cuando el NES, SNES, Game Boy y Sega Genesis eran las plataformas preferidas. Además de proporcionar versiones jugables de los juegos de la colección para consolas modernas, el desarrollador ha ido un paso más allá al permitir que los jugadores puedan activar o desactivar el parpadeo de sprites y la ralentización del juego a discreción. Todo esto puede servir para dar una perspectiva de lo que era jugar estos títulos a finales de los 80 y a principios de los 90.

Si bien la forma óptima de experimentar estos clásicos es en su hardware original, para los jugadores más jóvenes o experimentados que no poseen consolas antiguas o que nunca han jugado estos títulos anteriormente, Digital Eclipse nos da una grata sorpresa con la compilación en la "Guarida de tortugas" virtual. Aquí puedes encontrar como eran los empaques originales en digital, manuales de instrucciones, imágenes de las diversas series animadas, portadas de cómics e incluso arte conceptual de los juegos.

Cooperativo y Multijugador Online

Hay dos elementos del modo multijugador en esta colección, el primero es el modo cooperativo local "para jugar en el sofá" o el modo multijugador en línea. La Colección Cowabunga presenta cuatro juegos multijugador y nueve juegos cooperativos desde el sofá. Los cuatro juegos multijugador en línea son Teenage Mutant Ninja Turtles (Arcade), Turtles in Time (Arcade), Tournament Fighters (SNES) y The Hyperstone Heist. Los juegos cooperativos desde el sofá incluyen los mismos juegos multijugador en línea, así como Teenage Mutant Ninja Turtles II: The Arcade Game (NES), Turtles in Time (SNES), The Manhattan Project y los dos juegos Tournament Fighters para NES y Sega Genesis.

Para nosotros, el modo multijugador y cooperativo de The Cowabunga Collection proporciona una experiencia excelente y un momento divertido que puede disfrutar cualquier jugador de cualquier nivel de habilidad. Sin embargo, las sesiones multijugador en línea fueron impredecibles, ya que tuvimos dificultades para unirnos a partidas, lags ocasionales que redujeron el ritmo del juego, desconexión en medio de la partida y lo peor, no pudimos encontrar un solo oponente cooperativo para Tournament Fighters. Sin embargo, eliminando estos aspectos negativos, cuando el modo multijugador funcionaba, fue una experiencia gratificante.