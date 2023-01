Los nominados a los Premios Oscar 2023; Del Toro, Cuarón e Iñárritu están en la lista

Estamos a unas semanas de que se lleve a cabo la 95ª edición de los Premios Oscar, y para que llegues a ese día con toda la emoción, el día de hoy te daremos a conocer la lista de nominaciones, en la cual se incluye el premio a la Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor Actriz, Mejor Actor, etc.

Cabe señalar que en esta edición algo que llama mucho la atención es que Riz Ahmed y Allison Williams serán los encargados de anunciar la lectura de todos los aspirantes a los premios más importantes que entrega la Academia de Hollywood.

Hasta el momento, tenemos al frente de las nominadas a 'Todo a la vez en todas partes' con 11 candidaturas, mientras que en la segunda posición hay un empate entre 'Sin novedad en el frente' y 'Almas en pena en Inisherin', ya que ambas películas aspiran a 9 galardones.

Mientras surgen más detalles de este evento, te recordamos que se llevará a cabo el domingo, 12 de marzo de 2023, así que ¡no te lo pierdas!

A continuación te presentamos la lista completa de los nominados a los Premios Óscar 2023:

MEJOR PELÍCULA

* Sin novedad en el frente

* Avatar: El sentido del agua

* Almas en pena en Inisherin

* Elvis

* Todo a la vez en todas partes

* Los Fabelman

* Tár

* Top Gun: Maverick

* El triángulo de la tristeza

* Ellas hablan

MEJOR DIRECCIÓN

* Martin McDonagh por 'Almas en pena en Inisherin'

* Daniel Kwan y Daniel Scheinert por 'Todo a la vez en todas partes'

* Steven Spielberg por 'Los Fabelman'

* Todd Field por 'Tár'

* Ruben Ostlund por 'El triángulo de la tristeza'

MEJOR ACTRIZ

* Cate Blanchett por 'Tár'

* Ana de Armas por 'Blonde'

* Andrea Riseborough por 'To Leslie'

* Michelle Williams por 'Los Fabelman'

* Michelle Yeoh por 'Todo a la vez en todas partes'

MEJOR ACTOR

* Austin Butler por 'Elvis'

* Colin Farrell por 'Almas en pena en Inisherin'

* Brendan Fraser por 'La ballena'

* Paul Mescal por 'Aftersun'

* Bill Nighy por 'Living'

MEJOR ACTOR DE REPARTO

* Brendan Gleeson por 'Almas en pena en Inisherin'

* Brian Tyree Henry por 'Causeway'

* Judd Hirsch por 'Los Fabelman'

* Barry Keoghan por 'Almas en pena en Inisherin'

* Ke Huy Quan por 'Todo a la vez en todas partes'

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

* Angela Bassett por 'Black Panther: Wakanda Forever'

* Hong Chau por 'La ballena'

* Kerry Condon por 'Almas en pena en Inisherin'

* Jamie Lee Curtis por 'Todo a la vez en todas partes'

* Stephanie Hsu por 'Todo a la vez en todas partes'

MEJOR GUION ORIGINAL

* Almas en pena en Inisherin

* Todo a la vez en todas partes

* Los Fabelman

* Tár

* El triángulo de la tristeza

MEJOR GUION ADAPTADO

* Sin novedad en el frente

* Puñales por la espalda: El misterio de Glass Onion

* Living

* Top Gun: Maverick

* Ella Hablan

MEJOR PELÍCULA INTERNACIONAL

* Sin novedad en el frente

* Argentina, 1985

* Close

* Eo

* The Quiet Girl

MEJOR PELÍCULA DOCUMENTAL

* All that Breathes

* All the Beauty and the Bloodshed

* Fire of Love

* A House Made of Splinters

* Navalny

MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN

* Pinocho de Guillermo del Toro

* Marcel the shell with shoes on

* El gato con botas: Último deseo

* El monstruo marino

* Red

MEJOR CORTOMETRAJE DE FICCIÓN - ACCIÓN REAL

* An Irish Goodbye

* Ivalu

* Le Pupille

* Night Ride

* The Red Suitcase

MEJOR CORTOMETRAJE DE FICCIÓN - ANIMACIÓN

* The Boy, the Mole, The Fox ad the Horse

* The Flying Sailor

* Ice Merchants

* My Year of Dicks

* An Ostrich told me the world is fake and I think i believe it

MEJOR CORTOMETRAJE DOCUMENTAL

* The Elephant Whisperers

* Haulout

* How do you measure a year?

* The Martha Mitchell Effect

* Stranger at the Gat

MEJOR MONTAJE

* Almas en pena en Inisherin

* Elvis

* Todo a la vez en todas partes

* Tár

* Top Gun: Maverick

MEJOR FOTOGRAFÍA

* Sin novedad en el frente

* Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades

* Elvis

* El imperio de la luz

* Tár

MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN

* Sin novedad en el frente

* Avatar: El sentido del agua

* Babylon

* Elvis

* Los Fabelman

MEJOR VESTUARIO

* Babylon

* Black Panther: Wakanda Forever

* Elvis

* Todo a la vez en todas partes

* El viaje a París de la señora Harris

MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA

* Sin novedad en el frente

* The Batman

* Black Panther: Wakanda Forever

* Elvis

* La ballena

MEJOR MÚSICA

* Sin novedad en el frente

* Babylon

* Almas en pena en Inisherin

* Todo a la vez en todas partes

* Los Fabelman

MEJOR SONIDO

* Sin novedad en el frente

* Avatar: El sentido del agua

* The Batman

* Elvis

* Top Gun: Maverick

MEJOR CANCIÓN ORIGINAL

* 'Applause' de 'Tell It Like a Woman'

* 'Hold my hand' de 'Top Gun: Maverick'

* 'Lift me up' de 'Black Panther: Wakanda Forever'

* 'Naatu Naatu' de 'RRR'

* 'This is a Life' de 'Todo a la vez en todas partes'

MEJORES EFECTOS VISUALES

* Sin novedad en el frente

* Avatar: El sentido del agua

* The Batman

* Black Panther: Wakanda Forever

* Top Gun: Maverick

