Fan lleva retrato de su esposa fallecida a concierto de Adele y la hace llorar

Recientemente, en las redes sociales se hizo muy popular la reacción que tuvo la cantante Adele en uno de sus conciertos, luego de que entre el público estuviera un hombre que llevó el retrato de su esposa fallecida.

Relacionado a lo anterior, muchos están de acuerdo en que Adele es una de las artistas más sensibles y expresivas que hay en todo el mundo, por lo que no es de extrañar que una situación como la que vivió en su evento la hiciera derramar lágrimas.

También puedes leer: Adele confiesa sentirse enamorada como nunca antes

Y es que por lo que se sabe, todo comenzó cuando la intérprete de “Send my love” vio entre el público a un hombre de avanzada edad que le mostró a una mujer en la pantalla de su celular. Al principio los asistentes creyeron que estaba en videollamada, pero luego se percataron de que en realidad era una foto de su fallecida esposa, que al no poder acompañarlo físicamente, él le mostró a la cantante de una manera simbólica.

Al percatarse de esto, ya en el escenario, con un nudo en la garganta, Adele les contó a los presentes lo sucedido, por lo que derramó unas lágrimas y le dijo al hombre que lamentaba mucho su pérdida, dándole sus condolencias.

Quizá te interese: Avril Lavigne lanza nueva versión del éxito de Adele “Hello”

“¿Pueden ver al hombre sosteniendo su teléfono? Creo que esa es su esposa en el teléfono y creo que ella no está aquí y eso de verdad me conmueve. Parece que estás solo y lo lamento mucho… Lamento mucho tu pérdida. Lo siento mucho, no me di cuenta de lo que me estabas mostrando”.