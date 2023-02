Vivo Y35, un gama media que aspira a más

Los dispositivos correspondientes a esta generación presentan líneas más anguladas y sobrias, pero confortables al tacto con una sola mano, pese a que el cuerpo está completamente fabricado en plástico. Un punto a su favor, son las certificaciones IP5X e IPX4, las cuales le dotan de resistencia al polvo y agua, respectivamente.

Las dos cámaras se encuentran situadas de manera vertical en un elegante rectángulo de color negro; del mismo modo se encuentra alojado el logotipo de Vivo de manera horizontal junto algunas descripciones del celular.

En la parte superior encontraremos la bandeja para la tarjeta SIM y microSD de expansión de memoria interna, en el costado derecho está apostado el botón de desbloqueo, que a la vez aloja el lector de huella dactilar, así como las teclas de +/- volumen.

La entrada USB C y el puerto para auriculares de 3.5mm están ubicados en flanco inferior junto con la única bocina externa del equipo.

Un bisel de tamaño mesurado, pero notable a la vista, se hace presente para bordear la pantalla, así como ceñir la cámara frontal con una muesca en gota, que a nuestro parecer ya debería entrar en desuso por los fabricantes.

La unidad cedida para este análisis, Dorado Amanecer, tiene un efecto a contraluz que fracciona a modo de efecto tornasol a colores como azul, amarillo, o dorado, una característica muy llamativa.

Conclusión

El Vivo Y35 tiene muchas cualidades por las cuales puede ser un candidato potencial a teléfono gama media del año, sin embargo, no logramos conectar con el a lo largo de estos días de uso. El rendimiento irregular de la cámara, así como del apartado de gaming, no nos dejo buenas impresiones. Pese a ello, su diseño estilizado, destacado funcionamiento para actividades de uso común, duración de batería, así como para la reproducción multimedia y su particular enfoque al audio, lo convierten en un compañero ideal para quienes estén en busca de un smartphone que les mantenga entretenidos en determinados momentos, sin perjudicar la rutina diaria y la dependencia a estar cargandolo varas veces durante el día.

Calificación: 7.5