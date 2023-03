Justin y Selena se vuelven a seguir en redes tras polémica con Hailey Bieber y Kylie Jenner

Uno de los romances más sonados en todo el mundo hace unos años, fue el de Selena Gómez y Justin Bieber, y no es para menos, ya que para muchos su amor era todo un ejemplo a seguir, sobre todo por la forma en la que se llevaban y la estabilidad que se les notaba a la hora de estar juntos.

Aunque parecía que su amor era “perfecto”, lo cierto es que entre Selena y Justin las cosas no terminaron nada bien, empezando por la anécdota de que una fan de ambos terminó casándose con el intérprete de “What do you mean”.

La chica que habría roto el romance entre los cantantes es Hailey Baldwin, quien desde ese entonces se ha ganado tanto el cariño como el odio de miles e incluso millones de personas en el mundo.

Justo por lo anterior y conforme han pasado los años, múltiples teorías han surgido en torno a Hailey, sobre todo la idea de que se ha encargado de copiarle todo a Selena, desde los outfits hasta los negocios.

Cabe señalar que una polémica más surgió entre este triángulo amoroso luego de que la ahora esposa de Justin y su amiga Kylie Jenner le hicieran aparente bullying a Selena en las redes sociales.

Aunque en un principio Hailey negó todo, lo cierto es que los internautas se molestaron tanto con ella que comenzaron a sacar pruebas contundentes de que siempre ha molestado e incluso copiado a Selena.

Por si fuera poco con lo anterior, algo que encendió la curiosidad de muchos es que después del percance entre Hailey, Kylie y Selena, Justin Bieber simplemente apareció de nuevo siguiendo a su ex.

