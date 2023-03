Erik Rubin sigue viviendo en la casa de Andrea Legarreta a pesar de la separación

Hace unos días, a todos sorprendió la noticia de que Andrea Legarreta y Erik Rubín se separarían luego de 22 años juntos. Y es que por casi dos décadas, la conductora y el músico se la pasaron compartiendo con el mundo el amor que se tenían el uno por el otro, y lo bien que la pasaban en familia.

Desde que se anunció su distanciamiento han pasado varias cosas, como por ejemplo, que Andrea durante el programa “HOY” contara entre lágrimas que los problemas entre ella y su pareja habían comenzado desde que se inició la pandemia y que la decisión de separarse todavía estaba entre dicho.

Es decir, que aún se están dando un tiempo para pensar las cosas y ver si aún tienen razones para reconstruir su matrimonio.

Además de lo anterior, hace unos días en una sección llamada “la Tina” dentro del programa de “HOY”, Legarreta entrevistó a Rubín y se sinceran a tal grado que se notaba que entre ellos todavía existía mucho cariño y amor.

A raíz de esto, Erik no tardó mucho en dar la cara nuevamente y asegurar que a pesar de todo lo que estaban viviendo, ellos todavía siguen viviendo juntos.

Pero, a pesar de que por ahora están juntos, el extimbiriche dijo que tendrá que irse tarde o temprano de sus casa, con el fin de completar un ejercicio que les indicó la terapeuta, el cual tiene la finalidad de puedan observar qué es lo que está fallando en su relación.

“No he salido (de la casa) está pronosticado que sea en dos semanas. Voy a extrañar, no me quiero salir”, confesó Erik Rubín en entrevista con Maxine Woodside.

Además agregó: “Darte ese tiempo con la pareja, en algún momento das por hecho que esa persona va a estar ahí y empiezas a descuidar, a lo mejor por los hijos, el trabajo, pero ¿dónde está la pareja?”.

Erik manifestó que tras la separación ha pasado noches de pesadillas, pero ha tratado de ver la mejor cara a la decisión que tomaron pues considera que esta situación les traerá cosas buenas. “Desde el amor todo es perfecto y todo se acomoda”, expresó.