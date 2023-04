¿Por qué están negando el acceso a famosos a la casa de Maribel Guardia?

Ayer, todos los medios de comunicación le dieron seguimiento a la noticia de que el hijo de Maribel Guardia, Julián Figueroa había fallecido en su domicilio a causa de un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular.

Por supuesto que en un principio, decenas de especulaciones comenzaron a surgir en las redes sociales, sobre todo porque la muerte de Julián, de alguna manera, ha estado envuelta en un misterio, pues además de que no se hicieron públicas declaraciones de su madre respecto a lo sucedido, tampoco se supo nada del funeral.

Además de lo anterior, llama la atención que ni los amigos del medio artístico cercanos a la familia pudieran pasar al velorio, situación que ha desencadenado en muchos rumores en las redes sociales.

Cabe señalar que ante lo sucedido, Maribel Guardia compartió un par de líneas sobre lo que estaba sucediendo en las redes sociales, y algo que dejó en claro es que necesitaba espacio y privacidad para poder procesar el dolor que le estaba provocando la muerte de su único hijo.

Al parecer ese vacío que está experimentando fue la que orilló a la actriz a poner una barrera emocional y física con muchas personas e incluso con aquellos que son sus amigos.

Y es que según declararon varios artistas como Olivia Collins, Yadirah Carrillo, Violeta Istfel, Alma Cero, Germán Ortega y Lorena Herrera, Ninel Conde, la entrada no se les permitió, esto debido a que nadie contestaba los teléfonos o la familia no podía encontrarse por ningún lugar.

"No puede ser, yo la estoy buscando (a Maribel). No contestan los teléfonos. Ella ha sido buena, siempre muy buena conmigo”, dijo Yadira Carrillo.

"La verdad es que es una familia, Maribel ha estado pegada a mí en este proceso y siempre, es una mujer que da todo por los demás, es una mujer maravillosa y al saber esto, por supuesto que de inmediato salí a buscarla, no sé dónde esté, pero la estoy buscando, sé que no están en la funeraria, entonces vengo a ver si se puede acceder aquí, si no esperar", comentó la actriz.