Revelan que Julián Figueroa habría insistido en comunicarse con una amiga momentos antes de morir

El tema de conversación de las redes sociales sigue girando en torno al desafortunado fallecimiento de Julián Figueroa, el único hijo de Maribel Guardia y el fallecido Joan Sebastian.

Además de todo lo que ha salido en torno a la noticia, recientemente llamó la atención que una amiga de Julián utilizara sus redes sociales para revelar qué la noche antes de que muriera, él trató de comunicarse de manera insistente con ella.

También puedes leer: ¿Por qué están negando el acceso a famosos a la casa de Maribel Guardia?

Por los detalles que se tienen, se sabe que Julián habría tratado de contactar a su conocida aproximadamente a las 4 de la madrugada, pero por desgracia, la joven no pude contestarle.

De acuerdo con las historias de Instagram de esta joven, que fueron retomadas por el programa "Sale el sol", Julián le mandó varios mensajes con la intención de platicar, pero estos, aunque fueron recibidos nunca obtuvieron alguna respuesta, algo de lo que ahora se lamenta.

Quizá te interese: Andrés García fallece a los 81 años en su casa de Acapulco

Y es que, a pesar de que ya no sabrá lo que quería decirle, ella cree que una palabra pudo haber cambiado el rumbo de su destino: "Me parte el alma saber que no estuve para ti en tus últimos momentos. Ahora entiendo la insistencia que tenías para hablar y un simple mensaje pudo haber cambiado mucho", escribió junto a una fotografía en la que aparece al lado del hijo de Maribel Guardia.

Cabe señalar que las palabras de la chica han levantado nuevas especulaciones sobre la muerte del hijo de Joan Sebastian, sobre todo, ha comenzado a cobrar fuerza aquellas que indican que se encontraría bajo una profunda depresión, sobre todo porque la última publicación que hizo, en sus redes sociales, fue un desgarrador mensaje dedicado a su padre.

Te recomendamos: Pedrito Sola se besa apasionadamente con un influencer mucho más joven que él

"Que despacio han pasado 8 años, desde el día de tu partida el tiempo sabe más amargo. Y proclaman las personas el tiempo todo ha de arreglar, pero es una vil mentira cada día duele más. Vituperan los fanáticos ¡Viva el poeta del pueblo!, pero a mí me me importa un bledo, solo quiero a mi papá. Mi único deseo es abrazarte… una vez más. Te amo papá y si me duele tu muerte es porque tu vida era tan valiosa para mi". expresó.