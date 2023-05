¡Eran billetes! Niña corta los ahorros de su primo creyendo que eran "papelitos de colores"

Recientemente, en las redes sociales se dio a conocer el caso de un joven de Sinaloa que pasó una de las situaciones más extrañas de su vida al enterarse de que su prima había cortado con tijeras todos sus ahorros.

Por lo que cuenta Alexander Cera, su prima confundió sus ahorros con simples “papelitos de colores”, por lo que se le hizo fácil recortarlos para jugar con ellos.

Esta historia comenzó cuando Alexander compartió en TikTok un video en donde aseguraba que había encontrado a su prima de 4 años jugando con unos papelitos que acababa de recortar.

En las imágenes se aprecia múltiples billetes de todas las denominaciones. Los billetes estaban rotos en tiras y pedazos de distintos tamaños.

Aunque el joven originario de Sinaloa no compartió cuánto dinero destruyó su prima, es fácil suponer que se trata de varios miles de pesos. El video causó una gran impresión entre los usuarios de TikTok. “Ay, no es mi dinero, pero me dolió”, escribió la usuaria Quetzalli Campos.

Por su parte, algunos usuarios recomendaron que pegue los billetes con sumo cuidado y que los lleve al banco para cambiarlos. En efecto, el Banco de México señala desde su página de Internet que los billetes rotos, incompletos o mutilados pueden ser valorados gratuitamente en cualquier sucursal bancaria y cambiados.

Es importante señalar que los billetes deben ser pegados obligatoriamente con cinta adhesiva transparente. Los billetes presentados en el banco incluso pueden estar incompletos, siempre y cuando el área faltante no supere el tamaño de una moneda de diez pesos.

