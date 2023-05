Cazzu se retirará de la música para ser mamá de tiempo completo del bebé que espera con Nodal

Cazzu está más que decidida a convertirse en la mejor mamá del mundo, o al menos así lo demostró recientemente en un concierto que dio en Chile, en donde aseguró que se retiraría de los escenarios exclusivamente para dedicarse a cuidar al bebé que espera con Christian Nodal.

Visiblemente emocionada, “La Jefa del Trap” se despidió de su público y para cerrar con broche de oro su presencia en los escenarios, estuvo como invitada en el concierto que la cantante Alicia Keys ofreció en Argentina.

Julieta Emilia Cazzuchelli, mejor conocida como Cazzu, pondrá en pausa su carrera para dedicarse a esperar en familia la llegada de su pequeña.

Cabe mencionar que su gira terminó en Chile, en donde el público la hizo vivir momentos inolvidables al corear junto a ella C14torce II, uno de sus temas más emblemáticos. La cantante argentina compartió algunas imágenes del concierto en sus redes y aprovechó para despedirse de sus fans.

“Aquí se termina el ‘tour’ de ‘Nena trampa’ y eso me pone muy, muy feliz, por terminarla con mis ‘fans’ de Chile; así (que) estoy muy entusiasmada porque nos veamos”.

Pero al volver a su natal Argentina, la esperaba una sorpresa que nunca imaginó, pues fue invitada a compartir el escenario con la cantante estadounidense Alicia Keys, en el concierto que la intérprete de Girl on Fire ofreció en el país sudamericano.

Ayer me pasó esto, que ni la imaginación me había alcanzado para soñarlo. ¡Alicia Keys, eres el ser humano más hermoso que he conocido! ¡Gracias!

