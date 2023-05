Esta es la foto que Shakira subió con Bizarrap y desató rumores de nueva colaboración

Una vez más, Shakira es el tema de conversación de las redes sociales, esta vez al despertar dudas en la red sobre una posible nueva colaboración con Bizarrap.

Y es que lo anterior comenzó a circular en las redes sociales luego de que tanto la colombiana como el DJ argentino compartieran una fotografía nuevamente juntos.

La imagen anterior de inmediato causó la especulación en muchos, ya que muchos creen que eso puede significar que pronto harán juntos una nueva canción.

Las posibilidades de que lo anterior surja son muchas ya que en la selfie que se tomaron se ve de fondo un estudio de grabación.

La artista colombiana se muestra en primer plano, luciendo una camisa de cuadros y su característica melena larga, mientras que el DJ argentino aparece abrazándola por el hombro y 'escondido' tras su gorra de color negro. Junto a ellos puede verse un ordenador portátil con varias pistas, una taza de café, un teléfono móvil y, al fondo, algunas guitarras.

En 24 horas, su post ha conseguido superar el millón de 'me gusta' y tiene más de 10,000 comentarios, entre los que pueden leerse todo tipo de comentarios: "Listos para la parte dos", "¡Que arda el mundo!", "Están preparando otro hit", "¡A romper récords otra vez! ¡Estamos listos!", "Cómo me gusta verte feliz", "¿Qué vendrá ahora entre el rey y la reina?", "¡Nerviossss!", "Me huele a éxito mundial", "Más éxitos. Vamos con todo. Y tus fans apoyándote", "Creando magia" o "Milan debe estar suuuuper feliz teniéndolo en el estudio en casa”.