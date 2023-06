León Larregui revela su gusto por Peso Pluma y los fans se preguntan si habrá colaboración

Hace poco, a muchos sorprendió una de las publicaciones en Twitter de León Larregui, el vocalista de la banda mexicana Zoé, y es que aseguró que le gusta la música de Peso Pluma.

Cabe señalar que lo anterior despertó los comentarios de varios de los usuarios de las redes sociales, ya que hace un tiempo el cantante dejó en claro que tenía un gusto muy peculiar en la música, y debido a ese comentario nadie se imaginó que le gustarán los corridos tumbados.

Y es que utilizó su cuenta de Twitter para compartir una publicación en donde se puede leer lo siguiente: “No había escuchado a Peso Pluma y la verdad si hay unas rolas que están buenazas!! Qué maravilla que le este yendo tan bien!! Viva México!!”.

Recordemos que en los últimos meses, La Doble P se ha convertido en uno de los artistas más escuchados a nivel mundial.

“¡Qué chido que te guste Peso Pluma! A mí también me encanta su música. Definitivamente son unos chingones y merecen todo el éxito que tienen. ¡Arriba México!”, “Una colaboración estaría genial!! A mí también me da gusto que esté triunfando por todo el mundo”, “León, haz un remix con peso pluma con la canción de "Por las noches" me la he imaginado a tu estilo”, fueron algunos de los comentarios que dejaron en la publicación del vocalista de Zoé.

