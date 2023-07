¿Belanova está de regreso? Esto es lo que sabemos

Cada vez son más fuertes los rumores en las redes sociales de que Belanova, la banda de pop de los años 2000, estaría de regreso para sorprender a sus fans con conciertos e incluso con sorpresas musicales.

Cabe señalar que la noticia del regreso aún no ha sido confirmada por la agrupación, la cual se alejó de la escena musical desde 2019 sin dejar rastro.

De hecho, no hay noticias al respecto de los integrantes, excepto una, en donde el tecladista Edgar Huerta aseguraba que se habían separado debido a que todos se querían tomar un descanso y dedicar el tiempo y la energía a proyectos personales.

Lo anterior habría estado confirmado por Mr. Pig, quien no hace mucho compartió el motivo por el cual, la agrupación mexicana habría decidido no anunciar su regreso.

Y es que como muchos recordarán, ya pasaron poco más de 5 años desde que Belanova compartió su último material discográfico “Viaje Al Centro del Corazón”.

De hecho, algo que llama la atención es que desde ese entonces, no hay mayor rastro de Denisse Guerrero, quien no ha concedido ninguna entrevista desde ese entonces y no hay noticias suyas en las redes sociales.

Al respecto, fue Mr. Pig, quien a través del programa de radio La Caminera, reveló lo que cientos de fans han anhelado con escuchar.

“Yo desde el minuto uno les dije, ‘¿Qué pasa con Belanova?, necesitamos que regresen’ y en su momento me dijeron que estaban haciendo proyectos personales y que era un tema de que no se acomodaban las agendas pero me parece que ya es justo que se acomoden las agendas y nos regalen un par de canciones”, expresó.

¿Danna Poola da noticias de la banda?

No obstante con lo anterior, las dudas respecto al paradero de la banda se incrementaron luego de que se hiciera muy popular la canción “Me pregunto” interpretada por Danna Paola durante una de sus presentaciones.

Y es que con diversos clips en redes sociales como Twitter, TikTok y ahora Threads, los internautas hicieron ruido no solo por lo bien que se escucha cantando una canción de Belanova, sino porque este podría ser el primer indicio de que la banda esté de regreso.

Además de lo anterior, entre los rumores de su esperado regreso, otro tipo de información ha comenzado a cobrar gran viralidad en internet. El trío pop habría sido seleccionado por el equipo de trabajo de la banda integrada por Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christian Chávez y Christopher Uckermann para ser quienes habrán sus masivos conciertos en el Foro Sol de la Ciudad de México.