Billie Eilish se viste de Barbie y comparte con el mundo su nueva canción

Al mundo ya le comen las ansias por ir a ver la película de Barbie, y no es para menos, ya que en las últimas semanas, Margot Robbie y Ryan Gosling solo han alborotado a todos al estar viajando por todo el mundo.

Relacionado a lo anterior, en las últimas semanas, muchos son los detalles que han salido en torno a la cinta, incluyendo la música que se utilizará para vestirla.

Hasta ahora sabemos que son varios los artistas que participarán en el tan ansiado soundtrack, como por ejemplo Ryan Gosling, Karol G, Dua Lila y más recientemente se dio a conocer que Billie Eilish también será parte de la ambientación musical.

Al respecto, recientemente la cantante sorprendió a todos, luego de compartir con sus seguidores su nuevo video musical en donde para hacerlo se vistió como una Barbie.

En su nueva canción titulada What Was I Made For?, Billie utiliza un atuendo amarillo en falda y blusa, además de unos tacones amarillos, y un peinado con cola de caballo, para esta ocasión lleva el cabello totalmente rubio.

Un detalle que comentar de esta nueva canción es que Eilish trabajó en conjunto con su hermano y colaborador musical.

En el teaser, se ve a Eilish sentada en una silla frente a un escritorio de madera abriendo un maletín negro adornado con varias pegatinas, incluida una grande con la palabra 'Barbie' escrita en letra cursiva.

"¿Para qué fui hecho?" canción y video el jueves ;) #barbie.'" escribió la música en el pie de foto de su publicación en TikTok.

El audio reproducido en el fondo de la publicación TikTok de Eilish era de ella cantando la letra titular del sencillo.