Pikmin, reencontrando un clásico en Switch

El último juego en el que Shigeru Miyamoto, padre de Mario Bros y The Legend of Zelda, entre otros, metió las manos de lleno fue The Legend of Zelda: Ocarina of time, después de eso se dedicó más a producir y/o supervisar el trabajo de sus directores para tomar un rol más importante al frente de la empresa, sin embargo, una persona tan inquieta como él difícilmente podrá dejar de crear juegos, y justamente uno de sus “pet projects” o proyecto personal fue Pikmin, una idea que nació más por su insistencia que por otra cosa.

La premisa del juego es bastante simple, tu controlas a un pequeño extraterrestre llamado Olimar, o Capitán Olimar que desafortunadamente ha caído en un extraño planeta que se parece mucho al nuestro, pero no es la tierra, y tiene apenas 30 días para poder recuperar las piezas perdidas de su nave espacial antes de que se agote el soporte vital que le ofrece su traje espacial. Cabe mencionar que los 30 días se pueden pasar muy rápido y si no logras recuperar las piezas, no podrás escapar.

Para poder recuperar las piezas de la nave espacial, Olimar echa mano de unas pequeñas criaturas llamadas Pikmin que son mitad planta mitad animal.

Los Pikmin son como tus pequeños soldados que mandas a la guerra para cumplan varias funciones, por ejemplo, quitar escombro del camino para que puedas pasar, cargar las piezas de tu nave y/o traer estas piezas numéricas que te ayudan a crear más Pikmin y claro, para ataquen a los distintos enemigos que irás encontrando.