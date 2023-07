Martha Higareda aprovecha entrevista para recordarle a Ryan Gosling cuando la salvó

Martha Higareda llamó la atención de las redes sociales, luego de que aprovechará una entrevista con Margot Robbie y Ryan Gosling para recordarle a él, el momento en que la salvó de caer en un restaurante.

Por supuesto que muchos internautas de inmediato sacaron sus conclusiones, ya que aseguraron que Higareda había aprovechado el momento para contar su verdad, y de una vez por todas aclarar la situación que en su momento, la dejó como una “mentirosa”.

La oportunidad de aclarar el asunto se suscitó cuando la mexicana tuvo la oportunidad de entrevistar frente a frente al actor canadiense.

Casi al último minuto de la charla, Martha aprovechó para recordarle a Gosling cuando le salvó de que cayera en un restaurante de Los Ángeles, California, Estados Unidos, anécdota que tomó por sorpresa al actor que ahora interpreta a Ken.

“Bueno, esto es un momento muy importante para mí porque hace mucho tiempo hubo una situación que pasó en un restaurante, completamente casual, en la que yo estaba cenando con una amiga. Me puse de pie y mi suéter se quedó atorado en una silla y me moví y, esto fue en Los Ángeles, y me moví así y de repente me tropiezo y un chico me agarra rápido. Entonces volteo y eres tú (…) esto pasó hace muchísimo, probablemente no te acuerdas, pero para mí fue un momento muy específico”.

Con asombro, el famoso preguntó a Martha en qué restaurante había sucedido eso, porque evidentemente no lo recordó al instante, y la mexicana dijo que en La Poubelle.

Martha insistió en que Gosling probablemente no recordara esa anécdota; sin embargo, le agradeció por haber sido caballeroso con ella. El actor, sorprendido, dijo:

“Un placer, qué restaurante fue (…) en el lugar exacto en el momento preciso”.