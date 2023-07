Justin Bieber revela por error que Hailey está embarazada

Ya tenía tiempo que Justin Bieber y su esposa Hailey no daban de qué hablar en las redes sociales, pero recientemente, ese silencio se rompió, luego de que por “error” el intérprete de “Yummy” revelara que su compañera podría estar esperando a su primer bebé.

Lo anterior sorprendió a más de uno, ya que esta noticia se da en un contexto en el cual ellos llevan poco más de 5 años juntos, tanto de relación como de matrimonio.

Cabe señalar que en algún momento, Justin dijo en una entrevista que él si se quería convertir en el padre de varios niños, sin embargo, insistió en que esa decisión corría principalmente por cuenta de Hailey, ya que ella era dueña de su cuerpo.

“Voy a tener tantos como Hailey desde engendrar. Me encantaría tener una tribu. Pero es su cuerpo y lo que ella quiera hacer. Creo que quiere tener algunos”, expresó el interprete de ‘Baby’ para después decir que Hailey no estaba preparada: “Hailey todavía tiene algunas cosas que lograr como mujer. Y creo que no está preparada. Creo que está bien”.

Por su parte, el mayo pasado, la modelo de 26 años mencionó en una entrevista sus deseos de ser madre, pero que no le gustaría que también lo criticaran como lo hacen con ella desde que comenzó a salir con Drew Bieber, mientras seguía en contacto con Selena Gomez y después casarse meses después de que estos terminaran oficialmente.

“Literalmente lloro por esto todo el tiempo. Quiero tanto tener hijos, pero me asusto. Basta que la gente diga cosas de mi marido o de mis amigas. No me puedo imaginar tener que confrontar a la gente diciendo cosas sobre un niño”, dijo para The Sunday Times.

¿Serán papás?

Recientemente, en las redes sociales circuló un video en donde Justin Bieber estaría confirmando que su esposa está embarazada.

Dicho momento fue captado por los paparazzis, quienes lo estaban esperando a la salida de un evento al que asistió.

En el video se puede ver a la pareja acompañada de sus respectivos guardaespaldas cuando se escucha al famoso decir: “Sé que estás embarazada” (I mean, I know you’re pregnant). Después se les ve subirse por separado en camionetas negras, no sin antes saludar a sus fans.