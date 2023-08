Bella Hadid habla de su dura batalla contra la enfermedad de Lyme

Bien dicen por ahí que “si no hay salud, no se tiene nada”, y es verdad, ya que puedes tener todo el dinero del mundo, el amor, la amistad, los proyectos, pero si no estás bien, nada de eso puede ser posible…

Hacemos mención de lo anterior, ya que recientemente, a muchos sorprendió la noticia de que la supermodelo Bella Hadid ha batallado por un tiempo con la enfermedad de Lyme.

Al respecto, la joven se ha mostrado en varias ocasiones muy abierta a hablar sobre lo que siente y sobre cómo está llevando este padecimiento día con día.

Para empezar, la temida enfermedad le fue diagnosticada en 2012, por lo que desde ese entonces ha tenido que atravesar momentos bastante oscuros en su vida.

De hecho, este fin de semana que pasó, la hermosa modelo compartió algunos detalles de su estado de salud, ahora que ha iniciado un duro tratamiento en contra de este padecimiento, razón por la que se ha tenido que retirar de las pasarelas de forma temporal.

Algo de lo que habló en un extenso mensaje en el que a detalle compartió cómo es que ha hecho frente a su enfermedad, así como los sentimientos por los que ha atravesado en medio de esta batalla, mostrándose sumamente orgullosa de la fortaleza que ha demostrado y de la entereza con la que ha asumido su realidad

A través de su perfil de Instagram, Bella compartió un álbum fotográfico a través del cual documentó algunos instantes de su lucha en contra de la enfermedad de Lyme, en donde la pudimos ver en distintas etapas de su tratamiento, algunas de ellas desde la cama del hospital conectada a un sinfín de aparatos, así como en instantes en donde una enfermera extrae algunas muestras de sangre, mientras la modelo observa atenta sentada en un sillón vistiendo ropa cómoda.

Al pie de dichas imágenes, la menor de las hermanas Hadid compartió un emotivo, en el que se mostró agradecida con toda su familia por el apoyo que le han demostrado y por mantenerse a su lado a pesar de la adversidad. “La pequeña yo que sufrió estaría tan orgullosa de haberme hecho crecer por no renunciar a mí misma”, expresó al inicio de sus palabras. “Me siento profundamente agradecida con mi mamá por mantener todos mis registros médicos, estar a mi lado, nunca dejarme, protegerme, apoyarme, pero sobre todo, creerme a través de todo esto”.

Por otro lado, Bella se sinceró respecto a su lucha en contra de su padecimiento, describiéndola como una experiencia un tanto confusa, pues sin duda su estado de vulnerabilidad le ha ayudado a cuestionarse algunos de sus privilegios. “Vivir en este estado, empeorar con el tiempo y el trabajo mientras trataba de enorgullecerme a mí, a mi familia y a las personas que me apoyan, me había afectado de una manera que realmente no puedo explicar. Estar tan triste y enferma con la mayor cantidad de bendiciones/privilegios/oportunidades/amor a mi alrededor fue posiblemente la cosa más confusa de la historia”.

A pesar del panorama al que se está enfrentando, la modelo prometió que pronto tendrían noticias de ella y que cuando pudiera regresaría a las pasarelas.

