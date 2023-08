¿Porqué está actuando extraño Britney Spears después su divorcio?

Desde que recuperó su libertad, Britney Spears no ha hecho más que estar en el centro del ojo público, y no es para menos, ya que después de más de una década de no tener muchas noticias sobre ella y lo que pasa en su vida cotidiana, ahora todo lo que le suceda causa relevancia, incluso sino tiene nada que ver con su carrera musical.

Y es que hacemos mención de lo anterior, ya que desde que se dio a conocer que la tutela ejercida por parte de su padre, James Spears, había terminado, las cosas en un principio parecieron acomodarse para la cantante, sin embargo, en los últimos meses, su comportamiento ha dado mucho de qué hablar.

Para empezar, Britney ha compartido una serie de fotografías y videos en su cuenta de Instagram en donde se le ve comportándose extraña y en ocasiones poco lúcida, de hecho, muchos se han desconcertado ante los bailes y gestos que de vez en cuando sube a su red.

La música y su carrera en general es otro punto que ha preocupado a los demás, ya que, hasta el momento, no hay señales de que la cantante quiera retomar parte de lo que alguna vez fue.

Aunado a lo anterior, lo que hace unos meses llamó la atención de todos fue que sus hijos se pusieron “en su contra”, al punto de que ya no viven con ella.

Pero, entre las cosas positivas que le sucedieron en los últimos meses, fue haberse comprometido y casado con Sam Ashgari, con quien en un principio parecía que todo iba viento en popa.

Sin embargo, y desafortunadamente, hace tan solo un par de días se dio a conocer que su matrimonio de 14 meses había terminado de la forma más inesperada, y por una supuesta infidelidad por parte de Britney.

Por supuesto que en un principio todos dudaron de la credibilidad de Sam al asegurar lo anterior, pero el comportamiento que mostró Britney en un video que subió a su cuenta de Instagram, dio mucho que pensar…

Y es que la “Princesa del Pop” compartió un vídeo en el que aparece modelando un hermoso vestido verde y siendo cargada por su grupo de amigos.

“¡¡¡Cuando vas a reunirte con un supuesto "amigo" y manejas una hora por pollo!!! Entonces tienes que esperar en el coche y usar el baño... Sabía que los paps (paparazzi) estaban avisados porque el coche en el que estaba nunca se usó antes... Entonces, ¿cómo me siguieron? Malibu Canyon Road es la carretera más horrible que jamás se puede conducir..." escribió.

“¿¿¿¿¿¡Entonces qué hace una perra como yo!!??! ¡Me puse mi vestido verde y me aparecí en casa de mis amigos! ¡¡¡Invité a mis chicos favoritos y JUGUÉ TODA LA NOCHE!!!", finalizó.

Lo anterior causó revuelo, ya que poco después de que se diera a conocer la noticia de su divorció, la cantante publicó en Instagram una foto en donde se leía: “Seré tan fuerte como pueda y haré lo mejor que pueda !!! Y en realidad lo estoy haciendo muy bien !!! De cualquier manera, tengan un buen día y no olviden sonreír”.

