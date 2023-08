“Los amo”: Esto pasó en el primer concierto de Taylor Swift en la CDMX

La fiebre por Taylor Swift está a todo lo que da en la Ciudad de México, y no es para menos, ya que ofrecerá cuatro conciertos, los días 24, 25, 26 y 27 de agosto.

Desde hacía meses que ya se sabía que el “The Eras Tour” de Taylor sería todo un éxito, pues en el momento en que pusieron a la venta los boletos, fans no tardaron en sumarse a las miles de personas que se encontraban en la fila virtual.

También puedes leer: Taylor Swift podría sorprender a todos al aparecer en Deadpool

De esa forma es que se estima que más de 260,000 mil personas podrán disfrutar de toda la música que Swift ha compartido a lo largo de todos los años de su carrera, en los próximos días.

Y para empezar, hablaremos de que ayer se llevó a cabo el primer concierto de la cantante, y las primeras impresiones sobre el mismo, sorprenden, ya que muchos aseguran que fue simplemente “espectacular y mágico”.

Por la información que circula en las redes sociales, las personas llegaron desde horas antes del concierto, sobre todo aquellos que compraron un lugar frente al escenario.

Poco a poco las emociones comenzaron a despertar, y el ambiente lució espectacular con la llegada de Sabrina Carpenter, quien fue la encargada de abrir el concierto de Taylor pasadas las 8 de la noche.

Quizá te interese: Fans de Taylor Swift provocaron actividad sísmica en concierto

Sabrina Carpenter sorprendió a todos los asistentes con sus temas más icónicos. Fue durante su presentación que se vivió uno de los primeros momentos destacados de The Eras Tour en México: se iluminó el Foro Sol durante su tema Tornado Warnings.

Sabrina Carpenter abrió el concierto de Taylor / Internet

Ya para las 8:30 habría dado inicio el “The Eras Tour de Taylor Swift” en la CDMX, y la primera canción que interpretó fue “Cruel Summer”.

“Me hacen sentir increíble Ciudad de México. Me hacen sentir como que es mi primer show aquí. Me hacen sentir poderosa”, fueron las primeras palabras que dio la cantante al público mexicano.

De ahí la emociones se elevaron, pues Taylor interpretó la mayoría de las canciones que ha sacado a lo largo de su carrera musical.

Entre las canciones más coreadas de la primera era se encontraron: Miss Americana y The Heartbreak Prince, The Man, U Belong To Me, Love Story, No body, No Crime, Fearless,‘tis the damn season, Tolerate It.

Te recomendamos: ¿Amnesia post-concierto de Taylor Swift? Personas aseguran haberlo olvidado todo



“Los amo, los amo, los amo mucho”, dijo la cantante conmovida casi hasta las lágrimas por la entrega del público mexicano.

Uno de los momentos más importantes del momento, fue cuando Taylor anuncio la era Reputation.

Ahí la cantante se lució al interpretar las canciones: Ready For It?, Willow, Delicate, Don´t Blame Me, Enchanted, Long Live, We Are Never Ever Getting Back Together, Look What You Made Me Do, entre otras.

Cabe señalar que además de sus increíbles canciones, el show de la cantante destacó por las coreografías, los bailarines, la escenografía, las luces y hasta la taylorseñal, la cual se encendió en el cielo de la Ciudad de México y pudo ser vista por todos.

También puedes leer: Taylor Swift se niega a participar en podcast de Meghan Markle