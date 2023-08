Immortals of Aveum, un Call of Duty de magia, hechizos y criaturas mágicas

Aunque han llegado muchas entregas de disparos al mercado de videojuegos en los últimos años, generalmente pensamos en guerras de soldados con rifles de asalto en disputas futuristas con armas de láser, sin embargo, Electronics Arts nos trae una variante diferente del género para Xbox Series X/S, PlayStation 5 y PC, Immortals of Aveum, un “shooter” de magos y hechiceros que suena mejor de lo que es, así que aquí te contamos si vale la pena o no.

Esta nueva propiedad se ambienta en un mundo ficticio envuelto en una guerra entre dos bandos que buscan apoderarse de toda la magia, por ello, nuestro protagonista, Jak, será una pieza fundamental en esta disputa que ha durado muchos años y cobrado incontables vidas mágicas. Este es prácticamente el argumento, sin embargo, la trama tiene un tinte más militar, ya que habrá misiones donde debes capturar posiciones estratégicas, acciones de infiltración para obtener información e incluso en algunas ocasiones lucharemos en el frente de batalla, algo que vuelve la trama poco repetitiva y más dinámica.

Immortals of Aveum utiliza una jugabilidad de disparos, pero en lugar de utilizar armas de fuego, nuestra ofensiva serán los hechizos, que, dependiendo del color, será el tipo de disparo, por ejemplo, los azules serán como rifles de larga distancia, los rojos serán de corto alcance tipo escopetas, mientras que los verdes se podrán interpretar como ametralladoras; adicional esta munición es infinita, así que podrás disparar cuantas veces quieras. Por otra parte, están las habilidades que requieren un tiempo de recarga después de utilizarlas, y otros hechizos más poderosos que necesitan de maná para ejecutarse, mismos que se pueden recargar mediante cristales que encontrarás a lo largo del mapa.

Gameplay

La jugabilidad es muy buena, ofrece acción frenética durante los combates y te obligará a utilizar los 3 colores de hechizo, así que no te conviene especializarte con un modo de juego. Lo mismo pasa cuando nos enfrentamos a jefes de nivel como dragones, armaduras gigantes o rivales magos muy fuertes, ya que tendremos que esquivar y refugiarnos de sus ataques, siempre variando entre cada uno. No obstante, para las demás unidades que aparecen casi todo el tiempo, no tendremos mucha variedad, aunque cambien de color, o de tamaño, harán los mismos movimientos, habrá arqueros, francotiradores, morteros y unidades de combate cercano, sin embargo, una vez que entiendas cómo vencerlos, ya no serán un reto para ti, lo que si será un desafío será la cantidad de ellos que aparezcan.

También contaremos con un árbol de habilidades que reforzarán el color de la magia que elijamos a través de puntos de talento que obtendremos subiendo de nivel, lo que, acompañado de poderes que equiparemos por medio de objetos con habilidades pasivas, mismos que potenciaran nuestros hechizos o mejoraran la defensa, personalizando aún más nuestra experiencia.

Por otra parte, la exploración es justa y no necesita de mucho más, tendremos un mapa limitado con distintas regiones, pero no es un mundo completamente abierto, por lo que tendremos escenarios para explorar al estilo God Of War Ragnarök por ejemplo, con lugares casi lineales pero que ofrecen vertientes que permiten explorar más allá de la trama principal sin ser tan extenso.