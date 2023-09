Esto es todo lo que tienes que saber sobre la POLÉMICA cinta: “Sonido de Libertad”

Una de las películas más polémicas en lo que va del año es “Sonido de Libertad”, y es que a diferencia de otros proyectos, éste no se podrá ver en todos los cines de México.

En primera instancia, debemos mencionar que esta película esta producida e interpretada por Eduardo Verástegui, y se basa principalmente, en una historia real que cuenta la misión en la que se embarca un hombre para rescatar a niños de la trata de personas que se da en varias partes del mundo, como por ejemplo Colombia.

La película podrá ser vista solo en algunos cines a partir del 31 de agosto.

Cabe señalar que la cinta dirigida por Alejandro Gómez Monteverde tuvo su premier en la Ciudad de México con una alfombra roja en la que sus creadores y diversos famosos hablaron de la película, así como del tema que la rodea.

Algo que llama mucho la atención es que “Sonido de Libertad” comenzó hace 8 años con la idea de convertirla en un movimiento global, para erradicar la trata de niños que son víctimas de explotación sexual, según Eduardo Verástegui.

“Finalmente se estrena después de ocho años de trabajo, ocho años de lucha por dos horas de su tiempo que dura la película (…) estoy muy agradecido porque esta película es un movimiento, es una misión que busca erradicar la trata de niños para la explotación sexual”.

El cineasta Alejandro Gómez Monteverde no esperaba que la película se estrenara en cines por la negativa de productoras y los detractores del tema. Sin embargo, ahora que su lanzamiento es un hecho, espera que la cinta llegue a Europa y China, en donde reconoce graves problemas de trata, pornografía y prostitución infantil.

A rasgos generales, esta película narra la historia de Tim Ballard, un ex Agente de Seguridad Nacional de Estados Unidos que dejó su trabajo para dedicar su vida, sumergiéndose en el submundo del tráfico de personas a lo largo de Latinoamérica, a intentar salvar las vidas de cientos de niños.

El propio Tim Ballard llegó a la alfombra roja de “Sonido de Libertad” quien señaló que “la parte más difícil es que el mundo no quiere abrir los ojos” con respecto al tráfico de personas.

"Si no abrimos los ojos, no vamos a ver un cambio. No vamos a ver nuevas leyes y nuevos gobiernos que ponen como prioridad número 1 al bienestar de los niños. Esta película es la herramienta más importante que he visto en mi carrera y millones lo van a ver”.

