“Me siento aliviada”: Pamela Anderson deja el maquillaje a sus 56 años

Pamela Anderson es el tema de conversación de las redes sociales, y es que sorprendió a todos al asistir a un evento sin gota de maquillaje.

La icónica modelo y también cantante de 56 años renunció a la base, rubor, sombras y máscara de pestañas, y a pesar de eso, ¡luce espectacular!

Cabe señalar que la decisión de no maquillarse, hasta cierto punto es relevante, ya que desde que inició su carrera, Pamela ha tenido una imagen hipersexualizada, es decir, la de la rubia explosiva, sexy y libre.

Ahora su vida parece dar un vuelco total, y es que se le nota que lleva una vida más tranquila, con más aceptación y totalmente enfocada a la belleza natural.

Justo por lo anterior fue que llamó la atención hace una semana en la semana de la moda en París, en donde lució su rostro totalmente al natural.

Con un traje oversize de raya diplomática, la melena al viento y sin gota de maquillaje, la actriz causó sensación en el front row de The Row. Toda una declaración de intenciones que después reiteraría como invitada a los desfiles de Victoria Beckham y Vivienne Westwood. En redes sociales, la artista acompañó sus imágenes con un poderoso mensaje: "Hay belleza en la autoaceptación, la imperfección y el amor”.

Preguntada a la salida del desfile de Victoria Beckham, durante una entrevista para I_D, sobre su mayor secreto de belleza, Anderson contestó: "Hoy, no hacer nada". La cantante de Broadway cuenta que en estos momentos de su vida su gran aspiración es abrazar la autoaceptación así como entender que a veces no hay que buscar estándares imposibles sino creer en que se es suficientemente buena y bella.

"En vez de envejecer me gusta la palabra vivir, en esta nueva etapa me siento aliviada, como si me hubiera sacado un peso de encima", reconoce en la misma entrevista y añade que más allá de aceptar su belleza al natural también ha cambiado su forma de vestir: "ahora me visto para mi y no para los demás".

