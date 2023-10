Por primera vez, Victoria Beckham habla de la infidelidad que sufrió por parte de David

Hasta hace unas semanas, una de las parejas más sólidas del mundo del entretenimiento era de la de Victoria y David Beckham, sin embargo, eso cambió luego de que la ex spice girl abriera su corazón y contará para la serie que acaban de estrenar en Netflix todos los detalles de cuando su esposo le fue infiel.

La nueva miniserie de Netflix aborda ampliamente la crisis familiar que vivieron a raíz del fichaje de David en el Real Madrid, la época que Victoria considera como "la más infeliz" de su vida.

A lo largo de cuatro capítulos, el exjugador de fútbol y su mujer hablan abiertamente de los inicios de su relación, de cómo se llevan hoy en día, de los problemas mentales de David (retratado como un obseso del orden y la limpieza) y, sí, de la polémica del ajo y la traición de Beckham con Rebecca Loos.

La asistente de David durante sus primeros meses en España tras fichar por el Madrid en 2003 nunca aparece con nombre y apellidos, pero planea sobre buena parte del tercer y el cuarto capítulo del documental.

Al respecto, la situación se puso más sería, y sería en el momento en que el jugador no tenía mucho tiempo para pasar con su familia, ya que se la pasaba de temporada en el Madrid.

Dicha situación provocó grandes discusiones con Victoria por teléfono, ya que ella pensaba que él ya no les estaba dedicando el tiempo que merecían.

No fue hasta que un día, medios de comunicación de todo el mundo soltaron la noticia de que Beckham estaba engañando a Victoria con nada más y nada menos que su asistente, quien lleva por nombre Rebecca Loos.

Es así como en la actualidad, el nombre de Rebecca no se menciona, ni siquiera la palabra “infidelidad”, la crisis familiar se aborda como una "historia horrible difícil de aguantar".

"Era la primera vez que Victoria y yo sufríamos esa presión sobre nuestro matrimonio", reconoce David. Victoria es más clara, en un extraño arranque de sinceridad: "Fue la época más difícil para nosotros. Parecía que todos iban contra nosotros, pero además estábamos enfrentados. Lo digo en serio. Hasta Madrid, éramos nosotros contra todos, pero estábamos unidos, nos teníamos el uno al otro. Pero en España no nos teníamos el uno al otro y eso era muy triste".

"No te haces una idea de lo duro que fue y de cómo me afectó", reconoce Victoria. "Sentimos no que nos perdíamos, sino que nos ahogábamos", apunta David, al que le cuestionan cómo pudieron superar aquello: "No sé cómo lo hicimos. Ella es todo para mí, verla sufrir era durísimo. Pero somos dos luchadores y luchamos por nuestra familia. Valió la pena luchar por lo que teníamos".