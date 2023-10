EA SPORTS FC 24 para Nintendo Switch, el fútbol portátil está de regreso

Y hasta el momento te preguntarás, si la versión para Nintendo Switch trae todas las modalidades, y todas las características ¿qué tiene de diferente y cómo es posible que lo ejecute la consola híbrida? La respuesta va más orientado a reducir cuestiones técnicas y no recortar contenido, algo que nos pareció una decisión asombrosa por parte de Electronic Arts.

EA SPORTS FC 24 se ejecuta a 30 fotogramas por segundo (fps) todo el tiempo, con ligeros bajones en ciertas situaciones como repeticiones de tiros de esquina en específico, aunque nada que afecte jugar cómodamente, esto no cambia ni aunque se coloque en el dock y se juegue en modo sobremesa.

Para la parte gráfica, el rendimiento en Nintendo Switch nos pareció agradable y adecuado para las capacidades de la consola, con texturas y escaneo de los jugadores bien logradas, así como los detalles del estadio que si bien, no se miran igual que un PlayStation 5 que fue donde lo comparamos, funcionan para mostrar un juego fresco y dinámico. Donde se ve más notable los recortes son en el público de las gradas, en el que literalmente son polígonos que se mueven para simular que está lleno, no obstante, esto solo se aprecia a través de las repeticiones, así que no afectan en nada al gameplay directo.

Por otra parte, tenemos también un recorte en cinemáticas de los modos DT y futbolista, ya que no veremos, por ejemplo, las ruedas de prensa, las presentaciones o las charlas que tendremos con nuestro agente entre partidos, pero al igual que el párrafo anterior, nada que pudiera afectar tu experiencia al jugar, ya que las decisiones, acciones y demás fuera de la cancha las seguirás haciendo igual que las otras versiones, a través del menú.