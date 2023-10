Ángela Aguilar: "Decir de dónde vengo no significa que no honro donde estoy"

Por Josué Olvera.

Nos visitó Ángela Aguilar, cantante que ha maravillado a 'propios y extraños' con su potente voz y los grandes éxitos que ha alcanzado a su corta edad (20 años). Platicó sobre su trayectoria, lo que significa la música en su vida, y acerca de las controversias en las que se ha visto envuelta recientemente.

Recordemos que, hace varios meses, al celebrar la victoria de la selección argentina, Ángela se declaró 25% argentina. Lamentablemente, los internautas se le fueron con todo y pidieron 'cancelarla' por negar sus raíces mexicanas. "Es un tema difícil porque aún no lo entiendo. Siempre buscan una forma de 'cancelarte', la gente no te quiere por algo, te dejan de escuchar, de seguir", dijo.

También puedes leer: Yahritza y su Esencia en la mira de las redes luego de mostrar gusto por Argentina

Reiteró que ella no ha mentido sobre sus orígenes, y aclaró que sus abuelos nacieron en aquel lugar. "Sí tengo sangre argentina. Yo nunca he escondido nada de dónde vengo, de dónde soy, no es algo que hemos ocultado, no es un tema por el que yo me sienta diferente, superior o menos, o lo que sea, por venir de dónde vengo".

"Al final del día, yo sé quién soy. Yo no tengo nada que ver con que mi abuela haya nacido en otro lugar, o sea, ni conocí a mis bisabuelos, yo no tengo idea por qué eran de allá o por qué son de acá, o por qué mi abuela nació en otro lugar, pero dice que es zacatecana. Son ciertas cosas que yo no tengo la menor idea, tengo 20 años", agregó.

Quizá te interese: Ángela Aguilar se muestra al borde del llanto y asegura que las críticas son “cosas que le duelen”

Ángela Aguilar nunca buscó ofender a nadie

Lamenta que la gente se centre en dicho tema, y hagan menos todo lo que ha logrado en la música regional mexicana. "Lo injusto no es que la gente sepa de dónde vengo, lo pueden googlear, lo injusto es que quiten el crédito de todo el trabajo que he hecho y de la persona que soy solamente por un comentario que hice de la selección, es fútbol, chicos, nada más".

Siempre ha buscado enaltecer la música, el arte y el trabajo mexicano. "Los vestidos que me pongo, los diseñadores con los que trabajo, las fundaciones a las que pertenezco, todo habla mucho más por mí que una foto donde yo celebré que ganó el equipo de mi abuela. No decimos que somos argentinos porque la gente se va a ofender. Yo no quiero ofender a nadie por decir de dónde vine, o sea, no escogí ni mi nombre, ¿cómo voy a escoger quién es mi abuela?".

Te recomendamos: ¿Confirman romance? Ángela Aguilar se deja ver junto a Josh Ball, jugador la NFL



Su pasión es la música mexicana, y seguir los pasos de sus abuelos y su padre. "Gracias a Dios tengo mucha cultura en mi familia, y eso no quita que quiera cantar música mexicana, que mi comida favorita sean los tacos al pastor, que mi papá es Pepe Aguilar, campeón de charrería nacional, eso no quita que mi abuela es Flor Silvestre y mi abuelo Antonio Aguilar".

"Decir de dónde vengo no significa que no honro donde estoy, soy felizmente mexicana, nací en Estados Unidos, mexicoamericana, tengo un poco de Argentina, seguro tengo un poco de China porque ve mis ojos, yo no sé (ríe) Solo puedo decir que me encantan las rancheras, México y qué viva el fútbol", finalizó.

También puedes leer: Así suena la colaboración de Ángela Aguilar y Steve Aoki "Invítame un Café"