Juan Pablo Medina y Paulina Dávila ¿regresaron? Esto sabemos

En julio de 2021, Juan Pablo Medina enfrentó severos problemas de salud que culminaron en la amputación de una de sus piernas. Durante esos momentos difíciles, su familia, y su entonces novia, Paulina Dávila, nunca soltaron su mano, y lo apoyaron incondicionalmente.

Mientras el actor se recuperaba y se acostumbraba a su nueva vida, enfrentó diferentes problemas y diferencias con Paulina. En junio, contó en una entrevista con Adela Micha, que no enfrentar ni hablar de dichos problemas, ocasionó que su relación terminara.

También puedes leer: Paulina Dávila y Juan Pablo Medina terminan su relación a 2 años de perder la pierna

"Ella estuvo conmigo todos los días. Fue muy difícil después. Mi problema fue que yo no tuve la capacidad de hablar todo esto con ella, me cerré, entonces fue difícil. Terminamos reciente, estamos superbién. Cada quien haciendo sus proyectos, pero ya no estamos juntos. Hablamos, hay mucho amor, sobre todo pasaron cosas muy fuertes que teníamos que trabajar cada quien, pero todo bien".

Y a cuatro meses de lo ocurrido, fueron vistos juntos en el Festival Internacional de Cine de Morelia. Justo durante el festival, Juan Pablo celebró su cumpleaños número 46 (22 de octubre). Lo hizo junto a amigos, colegas, ¡y Paulina!

El conductor, Óscar Uriel, compartió una foto del festejo, en la que aparecen ambos, levantando aún más las sospechas. "Daisy Jones and The Six o el cumple de Chespi", escribió.

Quizá te interese: Juan Pablo Medina vuelve a la actuación y demuestra que está en su mejor momento

Además, Paulina, a través de las historias de Instagram, compartió una foto de Juan Pablo, y le escribió un pequeño pero significativo mensaje para felicitarlo "Feliz todo a este ser, Juan Pablo Medina".

¿Será que ya se reconciliaron, o tras su truene se convirtieron en buenos amigos?