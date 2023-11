Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name y la huella de la Yakuza

El próximo 9 de noviembre de 2023 llegará de la mano de Ryu Ga Gotoku Studio y la distribución de SEGA, Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name un spin-off de la serie Like a Dragon que busca crear un nexo entre Yakuza 6: The Song of Life y los eventos de Yakuza: Like a Dragon que estará disponible en Xbox Game Pass, Xbox Series X|S, Xbox One, PS5, PS4 y PC por medio de Steam

Es difícil dejar la Yakuza

En esta aventura protagonizada por Kazuma Kiryu, el legendario protagonista de la serie Yakuza, estaremos inmersos en una aventura en donde al ex Yakuza, le han orillado a exiliarse tras una serie de acontecimientos que lo ponen en una situación compleja, teniendo que simular su muerte.

Ya escondido para proteger a sus seres queridos bajo el nombre de Joryu, el pasado regresa y busca orillarlo a dar la cara para salir de la clandestinidad, enfrentandose a nuevos y viejos conocidos, como el clan Kijin, subsidiaria de la alianza Omi, y los Daidoji, la organización secreta que le ha chantajeado.